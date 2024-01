A- A+

BBB 24 "Não tem como eu ser planta", diz Juninho ao rebater emoji no Queridômetro do BBB 24 "Estão querendo mexer com o me psicológico", comentou o brother

Em conversa sobre os emojis recebidos no BBB 24, MC Bin Laden avisou Juninho sobre emojis de planta e alvo que ele recebeu. "Isso aí já estão querendo mexer com o me psicológico. Não tem como eu ser planta, parceiro. Alvo? De boa", disparou o motoboy.

A tiktoker Vanessa Lopes, que recebeu apenas corações, também reagiu aos emojis recebidos. "Eu já vou começar a ficar mais estressada, vai começar a aparecer mais coisa pra mim", disse a influencer.

Em papo com Lucas Luigi, Luizinho seguiu rendendo assunto sobre o resultado do Queridômetro. "Pra mim, quando você toma o alvo, você é um jogador. Estou de boa com o alvo. Não tem como eu ser planta nessa casa, me desculpa", diz o motoboy. "Você entrou super nítido, a sua posição é super nítida", opinou.

