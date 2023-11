A- A+

ATRIZ "Não tenho medo de morrer", diz Shannen Doherty que luta contra o câncer Intérprete de Brenda em "Barrados no baile", descobriu metástases nos ossos e no cérebro

A atriz americana Shannen Doherty, de 52 anos, que ficou famosa nos anos 1990 como uma das protagonistas do seriado "Barrados no baile" e que enfrenta um câncer de mama desde 2015, disse em entrevista à revista People que não tem medo de morrer, mas que ainda não está pronta.

A atriz vem postando trechos de sua entrevista em seu perfil no Instagram, onde recebe manifestações de apoio de outros famosos. Nesta quinta-feira (30), ela postou mais um trecho em vídeo de seu depoimento sobre a luta contra o câncer.

"Eu não tenho medo da morte porque sei para onde estou indo, conheço as pessoas que vou encontrar. Acho que teria medo da morte se não fosse uma boa pessoa, mas sou. Não quero morrer, essa é a diferença" ela desabafou. "Não terminei de viver, não terminei de amar, não terminei de criar, não terminei de esperançosamente mudar as coisas para melhor".

Shannen revelou que a doença se espalhou para os seus ossos. Neste ano, ela também descobriu metástases no cérebro. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2015. Dois anos depois, ela anunciou nas redes sociais que havia entrado em remissão, mas em 2020, ela disse que a doença tinha voltado, dessa vez no estágio quatro. Ela se submeteu a uma mastectomia e a sessões de radioterapia e quimioterapia.

"As pessoas não sabem muito sobre o câncer, eu acho que só assumem que significa que você não pode andar, não pode comer, não pode trabalhar, as pessoas te descartam muito cedo, como se você estivesse acabado, estivesse aposentado, mas não estamos" ela disse. "Estamos vibrantes, temos uma perspectiva tão diferente sobre a vida. Somos simplesmente gratos por cada segundo, cada hora, cada dia que podemos estar aqui".

Veja também

famosos Fabio Porchat chega ao Nepal para subir o Monte Everest