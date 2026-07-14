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STREAMING "Não Tenho Medo" é baseado em uma história real? Conheça a trama e a inspiração para a série O elenco é liderado por Aldo Emiliano Navarro, no papel de Miguel, e conta também com Luis Alberti, Fátima Molina e Yoshira Escárrega

A Netflix estreou na última quarta-feira, 8, a série "Não Tenho Medo", que rapidamente conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma.

A trama acompanha Miguel, um garoto de 10 anos que entra em uma floresta após aceitar um desafio de amigos e acaba fazendo uma descoberta chocante, capaz de mudar sua vida para sempre. Diante da atmosfera de suspense e do realismo da narrativa, muitos espectadores passaram a se perguntar: a história é baseada em fatos reais?

A resposta é não. A produção de oito episódios, que figura no Top 10 da Netflix, é uma adaptação do romance de mesmo nome, do escritor italiano Niccolò Ammaniti. Tanto o livro quanto a série são obras de ficção, sem ligação com um caso real específico.

Apesar disso, a adaptação faz mudanças importantes em relação ao material original para aumentar a sensação de realismo. No livro, a história é ambientada na Itália da década de 1970, período marcado por uma onda de sequestros que abalou o país. Já a série transfere a narrativa para o México durante a Copa do Mundo de 1986, evento que realmente aconteceu e serve como pano de fundo para a trama.

A ideia para o romance surgiu durante uma viagem de Ammaniti por regiões rurais praticamente isoladas da Itália. Ao observar aquelas comunidades, o autor começou a imaginar como seria a vida das crianças que cresciam naquele ambiente. Foi dessa reflexão que nasceu a história de Miguel, transformada anos depois em um dos destaques da Netflix.

Embora não seja inspirada em acontecimentos reais, Não Tenho Medo transmite uma forte sensação de autenticidade graças à construção dos personagens e ao contexto histórico em que a narrativa está inserida.

Ao longo da trama, Miguel passa a desconfiar das pessoas ao seu redor enquanto tenta lidar com um segredo capaz de destruir sua família e toda a comunidade onde vive. A série também evita retratar seus personagens de forma maniqueísta. Em vez da tradicional divisão entre heróis e vilões, apresenta adultos consumidos pelo medo, pelo desespero e por escolhas moralmente complexas, tornando a história ainda mais verossímil.

O elenco é liderado por Aldo Emiliano Navarro, no papel de Miguel, e conta também com Luis Alberti, Fátima Molina, Yoshira Escárrega entre outros atores.

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