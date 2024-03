"Não vai ficar assim", diz Davi sobre Leidy Elin ter jogado suas roupas na piscina do BBB 24

A- A+

Davi ainda não conseguiu perdoar Leidy Elin por ter jogado suas roupas na piscina do BBB 24. Na tarde desta terça-feira (12), o brother voltou a falar sobre o assunto em conversa na academia.

“Mas eu acho que vai chegar a hora dela. O que ela fez ontem não vai passar em branco, não. Não vai passar em branco. A hora dela vai chegar”, disse o baiano.

Beatriz opinou sobre as atitudes dos rivais. “É complicado, gente. Eles estão passando do ponto do jogo”, afirmou. Davi seguiu falando sobre Leidy: “O que ela fez comigo ontem... Não vai ficar assim, não. Não vai. O Brasil vai cobrar dela”.

Ao ouvir Davi, Alane contou que entende que ele queira se vingar. O baiano, no entanto, negou querer vingança. “O fato de estar sendo gravado e as pessoas estarem vendo, talvez a vingança chegue para ela sem tu nem precisar se mexer”, analisou a bailarina.

Momentos depois, o motorista de aplicativo voltou a relembrar a briga com Leidy Elin. “Ela me mandou tomar no c* e isso é uma falta de respeito, ela ultrapassou o limite do jogo. Eu acho que a mulher, por ser mulher, ela tem que se colocar no lugar dela, para ter o respeito do homem. Porque ela, essa Leidy, ela quer me desrespeitar, eu sou homem, e quer ser respeitada”, apontou.

Segundo o baiano, a sister mandou que ele batesse nela durante o desentendimento. Falou assim: 'Me bata, me bata' (...) para eu ser desclassificado do jogo", conclui. Matteus, então, aconselhou o amigo: “É isso que eu tô te falando, não dá bola, porque tão querendo te desestabilizar”.

