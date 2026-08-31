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Homenagem Naomi Watts recebe prêmio honorário do Festival de San Sebastián Aos 57 anos e com duas restrições ao Oscar, Watts é "uma das atrizes mais talentosas e reconhecidas de sua geração", destacava o festival

A atriz e produtora Naomi Watts receberá o prêmio honorário Donostia por sua carreira no Festival de Cinema de San Sebastián, que será realizado de 18 a 26 de setembro, anunciou a organização nesta segunda-feira (31).

Aos 57 anos e com duas restrições ao Oscar, Watts é "uma das atrizes mais talentosas e reconhecidas de sua geração", destacada o festival.

Nascida no Reino Unido e criada na Austrália, a atriz ganhou projeção internacional com "Cidade dos Sonhos", de David Lynch, em 2001. Sua filmografia inclui ainda "21 Gramas" e "Birdman", do mexicano Alejandro González Iñárritu, "Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos", de Woody Allen, "Violência Gratuita", de Michael Haneke, e "O Impossível", de Juan Antonio Bayona.

Este último encontro do Globo de Ouro e sua segunda indicação ao Oscar, em 2013.

Watts receberá o prêmio em 19 de setembro, no Kursaal, em San Sebastián. Depois da cerimônia, será exibido "The Housewife", estrelada pela atriz.

O cineasta alemão Werner Herzog também ganhou um prêmio Donostia nesta 74ª edição do festival.

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