Gilberto Gil, pai da cantora Preta Gil, comunicou oficialmente em suas redes sociais a morte da filha, aos 50 anos, neste domingo.



Segundo a postagem do artista, compartilhado com Flora Gil, madrastra de Preta, ela morreu em Nova York, onde a família está no momento cuidando da repatriação do corpo.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil.

Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família.

Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas. "

Nas últimas semanas, Preta Gil se mudou para os Estados Unidos com o objetivo de se submeter a um tratamento experimental de combate ao câncer. Ela passou por consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, outra instituição referência mundial em tratamento e pesquisa de tumores.

