Nas redes sociais, fãs de Tony Ramos enviam vibrações positivas para o ator

Tony Ramos foi internado nesta quinta-feira (16) para tratar um hematoma subdural. De acordo com o boletim médico do Hospital Samaritano, o ator foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho e seu quadro de saúde é estável.

Boletim médico: qual é o estado de saúde do ator Tony Ramos, operado após sangramento intracraniano? Leia nota do hospital

Internado no Rio: Tony Ramos estava rodando filme com Lilia Cabral e em cartaz com peça com Denise Fraga

Nas redes sociais, fãs do ator fazem uma corrente de boas vibrações por sua recuperação.

"Torcendo demais pela recuperação do Tony Ramos. Não se trata apenas de um dos maiores atores brasileiros, mas uma das melhores pessoas que temos por aqui", postou uma fã.

"Todas as melhores energias pro nosso pai!‍ Tony vai ficar bem e descansar em casa com a Lili, sei disso pq ele é uma pessoa incrível e digno das mais belas coisas da vida, um beijo Tony Ramos", escreveu um internauta.

Uma mensagem diz: "Torcendo MUITO pra que o Tony Ramos fique bem. ele é um querido e um ícone da teledramaturgia brasileira! Ele vai se recuperar eu acredito bastante nisso!."

torcendo MUITO pra que o Tony Ramos fique bem. ele é um querido e um ícone da teledramaturgia brasileira!



"Que Deus guie as mãos daqueles que cuidam do Tony Ramos nesse momento e que ele tenha força para superar esse momento, minhas orações hoje são pra ele. ", diz outra mensagem.

Um fãs escreveu: "Deus proteja o Tony Ramos, nosso maior damo da teledramaturgia".

"Tony Ramos é um ser diferenciado. Educado demais, humilde demais, simples, generoso, coração enorme, um doce de pessoa. Que tudo dê certo, e seja só um susto", postou outro fã.

Tony Ramos é um ser diferenciado. Educado demais, humilde demais, simples, generoso, coração enorme, um doce de pessoa.

Que tudo dê certo, e seja só um susto.

