NASCIMENTO Nasce bebê de Chris Evans e Alba Baptista O bebê é uma menina que se chama Alma Grace Baptista Evans

Chris Evans e Alba Baptista acabam de ganhar o primeiro bebê, segundo o TMZ.

Ainda segundo o veículo, que compartilhou o registro de nascimento, o bebê é uma menina que se chama Alma Grace Baptista Evans. Ela nasceu na última sexta, 24, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O relacionamento entre Chris Evans e Alba Baptista

Rumores de um relacionamento entre os dois começaram em 2021, mas a informação só foi confirmada à revista People em novembro de 2022.

A primeira foto do casal publicada nas redes sociais aconteceu em janeiro de 2023. Em setembro do mesmo ano, eles se casaram em uma cerimônia íntima em Cape Cod.

O ator americano, astro de Capitão América: O Primeiro Vingador, pediu a amada em casamento em sua língua nativa, português.

"Ela é portuguesa, então aprendi a dizer 'Quer se casar comigo?' em português. Pratiquei a semana toda. Eu tinha praticado tanto que, enquanto estava preparando o café da manhã, quase fiz a pergunta em voz alta", contou ao site Knot.

Alba Baptista é uma atriz portuguesa que fez Natasha em Sra. Harris Vai a Paris.

