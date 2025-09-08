A- A+

FAMOSOS Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle: "Promessa de Deus" Casal anunciou a chegada do herdeiro em publicação nas redes sociais.

Nasceu nesse domingo (7) Joaquim, segundo filho do cantor João Gomes e da influenciadora Ary Mirelle.

O casal anunciou a chegada do herdeiro em publicação nas redes sociais.

Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos. Data: 07.09.2025. Hora do nascimento: 10:09h

O post, compartilhado pelos perfis de João e Ary, já acumula mais de 2,4 milhões de curtidas no Instagram.

João Gomes e Ary Mirelle também são pais do pequeno Jorge, de 1 ano e sete meses. A gravidez de Joaquim foi anunciada pelo casal em fevereiro deste ano.

O cantor e a influenciadora estão juntos desde 2022. Eles se casaram em outubro de 2024, no Recife.

João Gomes cancelou show

No último sábado (6), um dia antes do nascimento de Joaquim, João Gomes precisou cancelar um show marcado na cidade de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto.

João Gomes cancelou a apresentação às pressas para acompanhar a esposa e o nascimento do segundo filho. A prefeita da cidade, Viviana Pena, criticou o artista após o cancelamento.

