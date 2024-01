Nasce Jorge, primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle; veja fotos

A- A+

Nasceu, nesta terça-feira (16), o filho do cantor João Gomes com Ary Mirelle. Jorge, primeiro rebento do casal, veio ao mundo após nove meses de gestação completados exatamente hoje.



O casal postou no Instagram imagens do pequeno, logo após o parto. E João Gomes deu as boas-vindas ao filho, a quem ele chamou de "guerreiro".





Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro

Jorge nasceu nesta terça (16) | Crédito: Reprodução/Instagram

