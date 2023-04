Nasce Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer

A- A+

A ex-BBB Viih Tube comunicou nesta quinta-feira (13) em seu perfil o nascimento da filha Lua: "Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe."

Vários ex-BBBs comentaram no post que comunicou o nascimento. "Oooown, no dia 9 eu comentei com Gustavo, a Lua nasceu! Ehn ehn, titia está ansiosa para conhecer essa princesa! Que Deus abençoe", disse Laís. "Viva a Luaaaaaa. Desfrutem muito desse momento papais", disse Gustavo Marsengo. Rafa Kalimann também se manifestou.

