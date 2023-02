A- A+

NASCIMENTO Nasce Luca, filho da atriz Cláudia Raia com Jarbas Homem de Mello; saiba detalhes Atriz de 56 anos foi novamente mãe neste sábado (11), dia do nascimento do caçula Luca

Luca, filho da atriz Claúdia Raia com o marido, Jarbas Homem de Mello, veio ao mundo na noite deste sábado (11), em São Paulo.

A atriz, de 56 anos, postou em seu Instagram a primeira foto do recém-nascido ainda no hospital, ao lado do pai. Na publicação, Raia afirmou que desde o nascimento de Luca, o mundo "(...) tem um novo colorido para nossa família".







A gravidez de Cláudia Raia foi anunciada publicamente pelo casal em setembro do ano passado. Ela já é mãe de Sophia, 15 anos e de Enzo, 25 anos, filhos do casamento com o ator Edson Celulari.

A postagem ganhou comentários dos seguidores, saudando a chegada de Luca. Inclusive de famosos, muitos dos colegas de trabalho da atriz vibraram com o nascimento do filho de Raia.

"Aiiiii nosso Lucaleeeeeee! Bem-vindo, pequeno irmaoleeee! Te amooooo! E amo vocês dois tb.! Aiii que emoção", escreveu a atriz Fernanda Souza.



Já a cantora Preta Gil comentou "Tia Preta te ama Luca". Cláudia Abreu também felicitou a colega de rabalho: "Que alegria! E que lindeza o amor de vocês".

