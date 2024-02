Nasce Luna, filha da influenciadora Mirella Santos; notícia foi publicada nas redes sociais

A- A+

Nasceu, nesta quarta-feira (7), a primeira filha de Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, e Gabriel Farias (Zinho). A notícia foi publicada nas redes sociais dos papais de primeira viagem.

Na publicação, os seguidores conferiram fotos do momento. Nas imagens, é possível ver a irmã gêmea de Mirella, Mariely Santos, presente no parto da sobrinha. Na legenda, a influenciadora escreveu “como um presente enviado do céu… Luna”.

Nos comentários, admiradores, amigos e familiares deixaram várias mensagens de carinho, dando boas-vindas à bebê. “Titia te ama”, Mariely Santos escreveu.

“Parabéns!!!! Que benção! Seja bem-vinda Luna. Muito amor”, comentou a apresentadora Sabrina Sato.

