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Nasce o primeiro filho de Lady Gaga, diz site

Bebê é fruto da relação da cantora com seu noivo, Michael Polansky

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Empresário Michael Polansky, noivo de Lady GagaEmpresário Michael Polansky, noivo de Lady Gaga - Foto: Maco Bertorello/AFP

Lady Gaga é a nova mamãe no pedaço. A cantora americana de 40 anos teve um bebê com seu noivo, o empresário Michael Polansky, de 42 anos. A notícia foi anunciada pelo site Page Six, que compartilhou imagens de Gaga e o companheiro caminhando com um recém-nascido no Norte da Califórnia.

A novidade é uma grande surpresa para os fãs da artista, uma vez que ela não havia anunciado publicamente sua gravidez. Detalhes como nome, sexo e data de nascimento do bebê ainda não foram revelados.

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Em entrevista recente ao Access Hollywood, a artista falou sobre o sonho de ser mãe: "Eu realmente quero ser mãe. Esse é o maior plano que tenho", disse há dois anos.

Gaga ficou noiva de Polansky em 2024 e mantém um relacionamento com o empresário e filantropo desde 2020. Ele acompanhou a artista em sua visita ao Brasil em 2025, quando ela se apresentou em Copacabana.

Detalhes adicionais, tais como nome, sexo e data de nascimento do bebê, ainda não foram divulgados.

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