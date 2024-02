Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira

A- A+

Thor Batista, filho do ex-casal Eike Batista e Luma de Oliveira, agora é pai. Sua mulher, Lunara Campos, deu à luz o primogênito, que recebeu o mesmo nome do pai, Thor. A notícia foi dada nas redes sociais nesta sexta, 2, mas a família não confirmou a data de nascimento do bebê.

Leia também • Juiz barra show milionário de Gusttavo Lima em cidade em emergência pela seca • Silvio Almeida desfilará na Portela como o abolicionista Luiz Gama

Thor Batista - o pai - escreveu: "Oi, gente! Há alguns dias atrás, eu cheguei neste mundo para conviver com vocês! O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase". Segundo ele, o bebê está bem e recebendo o carinho dos familiares. Thor Batista - o pai - escreveu: "Oi, gente! Há alguns dias atrás, eu cheguei neste mundo para conviver com vocês! O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase". Segundo ele, o bebê está bem e recebendo o carinho dos familiares.

O empresário Thor Batista tem 32 anos e é casado com a modelo Lunara há dez. Ele é filho de um dos (hoje, ex) casais mais badalados dos anos 1990, do empresário midiático Eike Batista com a atriz Luma de Oliveira.



Em 1999, ela causou polêmica ao desfilar na Sapucaí com uma coleira cravada em diamantes com o nome do marido, Eike. O casal se separou em 2004, mas o acessório segue inspirando outras celebridades, de Sabrina Sato a Laura Neiva.

Veja também

BBB 24 Bom de palpite: Marcus Vinícius quase acerta previsão da formação do próximo paredão