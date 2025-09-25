famosos
Nasce Rocki Irish Mayers, filha de Rihanna com A$AP Rocky
Rocki é a terceira filha da cantora pop
A cantora Robyn Rihanna Fenty, mais conhecida apenas como Riahanna, aos seus 37 anos teve seu terceiro filho, no dia 13 de setembro. A primeira menina da cantora pop se chama Rocki Irish Mayers.
Rocki é fruto do relacionamento com rapper, cantor e produtor musica Rakim Athelaston Nakache Mayers, conhecido como ASAP Rocky. O casal está junto desde 2020.
O nascimento foi anunciado no instagram da artista, na noite desta quarta-feira (24). Confira postagem: