famosos

Nasce Rocki Irish Mayers, filha de Rihanna com A$AP Rocky

Rocki é a terceira filha da cantora pop

Rihanna e filho  - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Robyn Rihanna Fenty, mais conhecida apenas como Riahanna, aos seus 37 anos teve seu terceiro filho, no dia 13 de setembro. A primeira menina da cantora pop se chama Rocki Irish Mayers.

Rocki  é fruto do relacionamento com rapper, cantor e produtor musica Rakim Athelaston Nakache Mayers, conhecido como ASAP Rocky. O casal está junto desde 2020.

O nascimento foi anunciado no instagram da artista, na noite desta quarta-feira (24). Confira postagem:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

