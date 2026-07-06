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FAMOSOS Nasce a segunda filha da influenciadora Malu Borges Malu Borges e João Vitor Santiago já são pais de Maria Isabel, de 6

Nasceu nesta segunda-feira (6), Maria Olímpia, segunda filha da influenciadora Malu Borges com João Vitor Santiago. Eles já são pais de Maria Isabel, de 6.

"Minha filha, não tenho palavras pra descrever o quanto sua chegada foi inesquecível. Poderia reviver esse momento mais muitas e muitas vezes. Contamos os segundos pra pegar você no colo e agora se prepare porque a melhor vida do mundo está prestes a começar!", escreveu Borges nas redes sociais.

Na noite do último domingo (5), durante o jogo do Brasil pela Copa do Mundo, Malu compartilhou com os seguidores que suas contrações estavam ritmadas. "A enfermeira está vindo para cá, minhas contrações estão ritmadinhas", disse. "Era só o que faltava, entrar em trabalho de parto no meio do jogo do Brasil", brincou. "Muita gente disse que isso ia acontecer", contou a influenciadora que já tinha ultrapassado 38 semanas de gravidez.

Nas últimas semanas, Malu vinha mantendo os seguidores informados sobre a evolução da sua gestação.

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