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FAMÍLIA AUMENTOU Nasceu Levi, segundo filho do casal Leo Santana e Lore Improta O bebê veio ao mundo nesta terça (26), em Salvador (BA), cercado pela expectativa da família e pelo carinho já conhecido do público nas redes sociais

Nasceu, na manhã desta terça (26) Levi, segundo filho do casal Leo Santana e Lore Improta. O bebê é o novo integrante da família formada pelo cantor, pela dançarina e pela pequena Liz, de 4 anos.

Levi nasceu por volta das 8h20, com 3kg e 50 cm, movimentando amigos, parentes e admiradores que acompanhavam, desde os primeiros anúncios da gestação, a contagem regressiva para a chegada do bebê.

A espera por Levi ganhou importância pública nos últimos meses. Entre ensaios, viagens e bastidores da rotina doméstica, Lore e Leo transformaram as redes sociais em um diário afetivo da gravidez, compartilhando descobertas, preparativos e cenas íntimas da família.

Com a chegada do caçula, a casa também inaugura um novo papel para Liz. A menina, frequentemente presente nos vídeos publicados pelo casal, acompanhou de perto os preparativos para receber o irmão e agora assume o posto de irmã mais velha.



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