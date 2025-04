A- A+

PEÇA "Nasci pra ser Dercy": Grace Gianoukas retorna ao Recife com monólogo Espetáculo conta a história de Dercy Gonçalves, nos dias 10 e 11 de maio, no Teatro de Santa Isabel

“Nasci pra ser Dercy”, monólogo estrelado por Grace Gianoukas, já tem data para voltar ao Recife. O espetáculo, que passou pela cidade no começo do ano passado, ganha sessões no Teatro de Santa Isabel, nos dias 10 e 11 de maio.

Escrita e dirigida por Kiko Rieser, a peça presta uma homenagem a uma das mais importantes atrizes brasileiras do século 20. Gianoukas interpreta Vera, também atriz, que encara um teste para fazer o papel de Dercy Gonçalves em uma produção.

Filha de uma grande fã de Dercy, Vera se revolta contra o roteiro, cheio de estereótipos. Transformando-se na artista, ela começa a mostrar quem realmente foi essa mulher à frente de seu tempo.

Em turnê nacional, o espetáculo já foi visto por mais de 40 mil pessoas. Com ele, Grace Gianoukas foi vencedora dos prêmios Shell e APCA de melhor atriz.

Serviço:

Espetáculo “Nasci pra ser Dercy”

Quando: 10 de maio, às 20h, e 11 de maio, às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos a partir de R$ 40, à venda no Sympla





Veja também