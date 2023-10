Nascida em Israel, Natalie Portman comenta ataques: 'meu coração está despedaçado'

A- A+

A atriz Natalie Portman, uma das israelenses mais famosas de Hollywood, fez um post neste domingo dizendo que seu "coração está despedaçado" por causa dos ataques infligidos a seu país no último sábado pelo grupo terrorista Hamas. O conflito já deixou mais de mil mortos e 4 mil feridos, números que não param de crescer.

"Meu coração está despedaçado pelo povo de Israel", disse a atriz, que nasceu em Jerusalém e cujo nome é Neta-Lee Hershlag. "Crianças, mulheres e idosos foram mortos e tirados das próprias casas. Estou horrorizada com esses atos bárbaros, e meu coração está batendo cheio de amor e orações para todas as famílias afetadas".

No sábado, Gal Gadot, uma das maiores estrelas de Hollywood e também nascida no país, fez um post com uma imagem da Estrela de David, um dos símbolos do judaísmo, com os dizeres: "eu estou com Israel".

"Eu estou com Israel, você também deveria", escreveu Gal na legenda. "O mundo não pode ficar em cima do muro quando estes horríveis atos de terror estão acontecendo!"

Neste domingo, as Forças Armadas de Israel afirmaram que destruíram cerca de 800 alvos na Faixa de Gaza, incluindo plataformas de lançamento usadas pelo Hamas, na contraofensiva lançada um dia depois de o grupo extremista armado palestino iniciar um amplo ataque terrorista contra o país — considerada a maior ofensiva em 50 anos.

