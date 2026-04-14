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FAMOSOS Gretchen faz desabafo após nascimento do 2º filho de Thammy Miranda; entenda Filho caçula do vereador Thammy Miranda e da influencer Andressa Ferreira, nasceu na última segunda-feira (13) e se chama Vicente

Andressa Ferreira deu à luz ao segundo filho, Vicente, na última segunda-feira (13), em São Paulo. O bebê é fruto do relacionamento da influenciadora com o vereador Thammy Miranda. O casal anunciou a segunda gravidez em setembro do ano passado.

No Instagram, Thammy publicou a foto de uma manta com o nome do caçula e um ursinho bordado.

Gretchen, avó do menino, desabafou, em conversa com o Portal Léo Dias, sobre uma difícil coincidência de datas. O bebê nasceu no mesmo dia do falecimento do produtor Mister Sam, amigo da cantora e responsável por grandes sucessos na carreira da artista, como “Conga Conga La Conga” e “Freak Le Boom Boom”.

“Estou vivendo uma mistura de emoções! Perder o meu criador, o autor dos meus sucessos, e ao mesmo tempo ganhar um novo neto, uma nova vida chegando é uma grande confusão de sentimentos”, comentou a artista.

Juntos desde 2018, Thammy Miranda e Andressa Ferreira, que já são pais de Bento, de 6 anos, optaram por não mostrar o rosto do pequeno nesse primeiro momento.

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