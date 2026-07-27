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CINEMA Após nascimento de bebê em Noronha, conheça filmes que abordam a problemática dos partos na ilha "Parto Sim!", de Katia Mesel, e "Proibido Nascer no Paraíso", de Joana Nin, mostram como gestantes que moram em Fernando de Noronha são obrigadas a deixar o local para dar à luz

O nascimento de um bebê em Fernando de Noronha, no último domingo (26), reacendeu o debate sobre os partos na ilha. O assunto, inclusive, inspirou a produção de dois filmes.

Lançado em 2019, “Parto Sim!” é um curta-metragem de 15 minutos de duração dirigido pela pernambucana Katia Mesel. A diretora utiliza a ficção para abordar um drama real ao contar a história de Lia, uma gestante que nasceu em Noronha e precisa deixar o local nos últimos meses da gravidez.

A única maternidade do arquipélago, que funciona dentro do Hospital São Lucas, foi descontinuada em 2004. Desde então, as moradoras são transferidas para o Recife antes do parto.

Não há uma lei que efetivamente proíba as mães de darem à luz em Fernando de Noronha. No entanto, uma portaria publicada em 26 de novembro de 2021 orienta a não permanência e ingresso de mulheres com idade gestacional de 28 semanas ou mais no arquipélago.



“Parto Sim!” foi filmado antes da existência do protocolo, mas já captava o drama de mulheres que precisavam parir longe de suas casas e famílias por falta de estrutura médica adequada na ilha. Além disso, o filme aborda outras problemáticas vividas pelos moradores de Noronha, como o alto custo de vida no local. O elenco conta com Laís Vieira, Raquel Ferreira, Augusta Ferraz e Lula Terra.

O curta-metragem de Katia Mesel teve exibições em mostras e festivais, como o Cine PE, o Festival de Cinema de Triunfo e o Fest Aruanda. Atualmente, ele pode ser visto gratuitamente pelo YouTube - na página oficial da cineasta - e no site da Cinemateca Pernambucana, ligada à Fundação Joaquim Nabuco.

“Proibido Nascer no Paraíso”, da diretora Joana Nin, aborda o mesmo tema. Lançado em 2021, o longa-metragem acompanha o dia-a-dia de três gestantes de famílias que vivem há décadas na ilha. O documentário chegou a ser exibido no canal pago GNT e estreou no Globoplay, mas atualmente não está disponível em plataformas de streaming.



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