famosos Nascimento do filho de MC Daniel chama atenção com nome "super diferente": o que significa Rás? Funkeiro e Lorena Maria batizam o primogênito com termo em referência a imperador da Etiópia que é figura central para o movimento rastafári

Na madrugada desta terça-feira (18), o casal MC Daniel e Lorena Maria celebraram a chegada de seu primeiro filho, nascido na maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

O anúncio do nascimento do bebê veio acompanhado de uma surpresa: o nome escolhido para a criança.

O primogênito foi batizado de Rás, nome que gerou curiosidade nas redes sociais e chamou a atenção do público.

Em uma declaração emocionada, Lorena compartilhou seu carinho pelo filho recém-nascido: "Meu Rás, meu líder", escreveu a mãe, em publicação no Instagram. Mas, afinal, o que significa o nome Rás?

O termo Rás tem raízes profundas na história africana. Ele significa "chefe" ou "líder" e é inspirado em Rás Tafári, o nome de nascimento de Haile Selassie, imperador da Etiópia entre 1930 e 1974.

Considerado uma figura central para o movimento rastafári, Haile Selassie era venerado por seus seguidores, que acreditavam que ele incorporava, a rigor, uma manifestação divina.

A ascensão de Haile Selassie ao trono, em 1930, foi vista como o cumprimento de uma profecia feita por Marcus Garvey, um ativista jamaicano, que indicava que um rei negro surgiria como símbolo de libertação para o povo africano.

O nome escolhido pelo casal traz à tona um simbolismo forte, relacionado à liderança e ao poder espiritual, algo que, segundo eles, se alinha ao desejo de ver o filho crescer com valores de força e sabedoria.

A escolha do nome foi um mistério até o fim da gestação. Em dezembro de 2024, MC Daniel e Lorena já haviam antecipado que o nome seria algo "super diferente", mas mantiveram o suspense até o momento do anúncio.

Antes do nascimento, Daniel fez questão de brincar com a situação ao compartilhar nas redes sociais uma foto dele, vestido como o personagem Máscara, em frente à porta do hospital, com um enfeite que trazia um astronauta e a letra "R", em referência ao nome do bebê.

Com essa escolha ousada, o casal não só apresentou ao público a alegria pela chegada de Rás, como também gerou discussões sobre o significado e a inspiração por trás do nome, que, sem dúvida, ficará marcado como um dos mais inusitados entre os filhos de celebridades da internet — no último ano, outros artistas brasileiros chamaram atenção ao batizar seus filhos como nomes como Mavie, Samba, Uri, Zaya, Kiron.

