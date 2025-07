A- A+

Música Nash Laila apresenta seu lado musical no show "Submersiva", na Casa de Alzira Atriz e cantora se apresenta no dia 7 de agosto, acompanhada dos músicos Arthur Rocha e Vini Silva

Conhecida por seus trabalhos no cinema e no teatro, a atriz e cantora Nash Laila mostra sua faceta musical no show “Submersiva”. A apresentação ocorre no dia 7 de agosto, às 20h, na Casa de Alzira, espaço cultural no Bairro do Recife.

A artista sobe ao palco para cantar, acompanhada do compositor e violonista Arthur Rocha e do saxofonista e flautista Vini Silva. O repertório traz músicas de Roberto Mendes, José Miguel Wisnik e Gilberto Gil, além de nomes da nova cena musical baiana e pernambucana, como Fatel, Arthur Rocha e Ítalo Soeiro, que participa do show.

Nash não deixa de lado sua relação profunda com o teatro, interpretando também músicas que nasceram em cena. Entre elas, “Rio Bixiga”, de Marília Piraju e Gui Calzavara, criada para a peça “Mutação de Apoteose” dirigida por Camila Mota com o Teatro Oficina.

Com 20 anos de carreira, Nash Laila atuou em cerca de 24 longas-metragens e séries de TV, incluindo produções como “Deserto Feliz”, “Tatuagem”, “Amor, Plástico e Barulho”, “Me Chama de Bruna”, “Irmandade” e “Reencarne”.

Serviço:

Show “Submersiva”, com Nash Laila, Arthur Rocha e Vini Silva

Quando: 7 de agosto, às 20h

Onde: Casa de Alzira (Muafro - Rua Mariz e Barros, 328, Sala 31- Bairro do Recife – Sala

Inaldete Pinheiro)

Ingressos por R$ 30, à venda no Sympla



*Com informações da assessoria de imprensa

