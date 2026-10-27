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NATAL 2026 "Natal dos Brinquedos" do RioMar Recife abre nesta quarta (28) com experiências diversas ao público Circuito natalino do mall tem Escada Interativa, Loja Secreta de Brinquedos e árvore de Natal giratória, entre outras experiências

Para além das luzes, do colorido e do clima de magia já conhecido do Natal, há brinquedos, cenários interativos, uma viagem imaginária de trem e um cãozinho São Bernardo vigilante ao lado do trono de Papai Noel, entre outros muitos acontecimentos que, decerto, vão encantar a pequenos e grandes.

Trata-se do "Natal dos Brinquedos" do RioMar Recife, aberto a partir deste quarta-feira (28), quando o mall estará 'vestido' de festa para levar visitantes a um circuito de experiências diversas, desde a Escada Interativa no Piso Térreo até as duas Praças de Eventos.



O percurso é gratuito, com ingressos que podem ser retirados no APP do shopping, inclusive com agendamento de dia e horário.







O anfitrião, um robô

Quem chegar ao circuito de Natal do RioMar Recife vai ser recepcionado por um robô, nas vestes de um personagem que interage com o público, como uma espécie de guia.



Crédito: Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife



Simpático e falante, ele vai conduzir os visitantes pelo percurso que tem um 'meio do caminho' tomado por um cenário lúdico com árvore de Natal - uma delas com 20 metros de altura e adereçada por bolas transparentes ocupadas por mundinhos que remetem à época, entre eles, uma espécie de parque de diversões em miniatura.



A outra árvore de Natal, com 16 metros, traz a novidade de ser giratória.



Escada-Xilofone

Antes de chegar ao primeiro ponto do cenário natalino do shopping, a Praça de Eventos 1, o Piso Térreo do mall leva os visitantes a uma Escada Interativa que se transforma em um instrumento musical, o xilofone, com degraus iluminados e sonoridade que remetem ao instrumento conhecido na infância.

E na Praça 1, ilhas de entretenimento vão oferecer diversão ao público com o Cachorro-Escorrega, o Gira-Carrinho e uma loja secreta de brinquedos, revelada ao percorrer um caminho de trilhos.





Crédito: Arnaldo Carvalho/Especal para o RioMar Recife

A partir de então, outras brincadeiras estão garantidas no decorrer do "Natal dos Brinquedos" culminando, claro, com a visita ao Papai Noel, este ano acompanhado de um cãozinho decorativo da raça São Bernardo.

Acessibilidade

Em um dos pontos da decoração, um Balanço Acessível para usuários de cadeira de rodas está disponível para quem deseja curtir o brinquedo.



Totem Digital de Fotos para registrar a visita junto a famílias e amigos também é uma das opções disponíveis ao público que poderá, ainda, ao final do circuito, levar para casa um ioiô natalino e, dessa forma, estender a experiência do lúdico com um brinquedo nostálgico.

Pelo menos 30 atores vestidos com figurinos de Natal, estarão em atuação no período, conduzindo e contando histórias ao público.

Bonecos de pano gigantes também fazem parte do cenário e vão interagir com os visitantes em cortejos por corredores do mall.

Para os pets

E quem quiser levar os pets para o clima de Natal do shopping, vai encontrar um espaço - anexo à Praça de Eventos 2 - voltado para os amigos de quatro patar no Tire Fotos PET.



Crédito: Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife





Na área externa, aliás, o PetMar é outra atração natalina com um pet gigante iluminado no local.

Descentralizada

Em cocriação do RioMar Recife com a empresa de decoração Cecília Dale, o "Natal dos Brinquedos" do shopping vai contemplar os visitantes com a decoração descentralizada.

Guirlandas gigantes com assento para fotos, adereços diversos nas paredes de vidro da entrada principal e na Praça de Alimentação, além de cascatas de LE perfazem ainda o local.



Um presépio instalado no Piso L4 também integra a estrutura do Natal deste ano do mall que ergueu, também, uma árvore de 15 metros na área externa, um trenó de 9 metros e renas em uma das entradas.

Além disso, a fachada do RioMar Recife está com iluminação performadas em pontos de luz desenhando faixas, cascatas, estrobos e estrelas que remetem à época.

Natal Musical

Com a Orquestra Criança Cidadã no palco, o primeiro dia do Natal no RioMar Recife vai marcar também a estreia do Natal Musical do mall.



No palco instalado na Praça de Alimentação (Piso L3), a programação, também gratuita, vai contar com apresentações diversas, entre elas o Quarteto Matéria Prima e a Orquestra Sons e Cordas.



Campanha

Um período para curtir e se emocionar, mas também para se solidarizar. E é a partir da temática "Natal dos Brinquedos RioMar" que o mall promove, também, a campanha inspirada no projeto deste ano.



O Natal Solidário do RioMar Recife vai arrecadar doações de brinquedos novos e usados para crianças das comunidades do entorno do empreendimento.



Quem quiser pode levar a doação até um baú localizado junto à decoração natalina na Praça de Eventos 1 (Piso 1). A ideia é uma parceria do shoping com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (JCPM).



Para a edição deste ano, serão contempladas a Creche Escolar Arthur Araújo Lula da Silva e a creche escola Vovó Mariinha, ambas no Pina, Zona Sul da cidade.



Outra iniciativa é a inauguração da edição de Natal da loja colaborativa Artesanato de Talentos no dia 11 de novembro, fruto de uma parceria entre o RioMar Recife, o IJCPM e o Instituto Fecomércio-PE.



O projeto também contribui para ampliar a visibilidade e dá oportunidade de geração de renda para artesãs e artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa.



Até o dia 24 de dezembro o público encontrará peças de decoração natalina, artigos para mesa posta e outros produtos voltados às celebrações de fim de ano.



PROGRAMAÇÃO NATAL MUSICAL



Quarta, 28 de outubro



13h e 17h - Cortejos de Natal, com saída da Praça de Alimentação

19h - Orquestra Criança Cidadã, na Praça de Alimentação



Quinta, 29 de outubro



13h - Cortejo de Natal, com saída da Praça de Alimentação

19h - Espetáculo Coralito, na Praça de Alimentação



Sexta-feira, 30 de outubro



13h - Cortejo de Natal, com saída da Praça de Alimentação

19h - Espetáculo Coralito, na Praça de Alimentação



Sábado, 31 de outubro



13h - Cortejo de Natal, com saída da Praça de Alimentação

19h - Quarteto Matéria Prima, palco na Praça de Alimentação



Domingo, 1º de novembro



13h - Cortejo de Natal, com saída da Praça de Alimentação

19h - Orquestra Sons e Cordas, palco na Praça de Alimentação

SERVIÇO

"Natal dos Brinquedos" do RioMar Recife

Quando: a partir desta quarta-feira (28)

Onde: RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



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