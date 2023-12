A- A+

Natal Natal da Lagoa retorna com ingressos esgotados Expectativa dos organizadores é que o evento, totalmente gratuito, reúna 50 mil pessoas até a segunda-feira no Lagoon, na Zona Sul do Rio

O clima mágico do Natal toma conta do Complexo Lagoon, na Zona Sul do Rio, pelo segundo fim de semana seguido. A expectativa dos organizadores é que o evento, totalmente gratuito, atraia 50 mil pessoas até segunda-feira.

Logo na chegada, a árvore de Natal, com 32 metros de altura, iluminada em tons de verde, branco e dourado, convida o público a se encantar.

Com uma programação voltada para toda a família, o evento, nesta sexta-feira, teve ingressos esgotados e ofereceu atrações como oficina de teatro, visitação à Casa do Papai Noel e roda-gigante, entre outros.

"As pessoas amam teatro, mas dizem que o amor e o medo caminham lado a lado. A gente convida o público, porém, muitas vezes eles se sentem receosos com a atividade. O teatro é uma ferramenta de ensino e de inclusão social", diz Allan Marinho, de 43 anos, diretor da companhia “Eu Amo Teatrooo”, que oferecerá atividades ao público que visitar o Natal da Lagoa até segunda-feira.

O projeto é idealizado pela Dream Factory e realizado pela Backstage, tem apresentação de Light e patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e da Secretaria de Turismo, apoio da Gulf e Americanas, Editora Globo como Parceira Estratégica, O GLOBO, Extra e Rádio Globo como parceiros de mídia.

Ações de solidariedade

Por dia, o evento tem capacidade máxima para cinco mil pessoas simultaneamente e está sujeito à lotação, devido à limitação do espaço Lagoon. Adultos e crianças devem adiantar o cadastro pelo site da Go Dream (www.godream.com.br).

Ao se registrar, é gerado o ingresso em QR Code que dá acesso ao local. Lá, basta retirar senhas para cada atração em um dos balcões. É possível pegar ingresso na bilheteria diretamente.

Além de curtir as atrações, os visitantes também podem exercer a solidariedade no evento, que tem dois pontos de doação: o primeiro é uma ação da Gulf, na qual uma caixa foi instalada para receber brinquedos, roupas e calçados novos ou em bom estado, que serão repassados para ONGs parceiras (Harmônicos de Conservatório, Biblioteca da Mangueira, Escola de ballet da Cidade de Deus e Rio Solidário). Segundo a organização do evento, os objetos não precisam estar em papel de presente e podem ser colocados apenas em uma embalagem, como uma bolsa com alça.

A outra iniciativa é uma cesta cenográfica das Lojas Americanas. Nela, as pessoas encontram um QR Code que, ao ser escaneado, levará para a página do “Natal Sem Fome — Ação Cidadania”. No ambiente digital, é possível doar qualquer quantia a partir de R$ 5.

"Não estou podendo ajudar com muito agora, mas dei o que eu pude, e foi com todo o meu coração", contou a professora Rosimere Sampaio, de 40 anos.

"A gente não pode esquecer o verdadeiro significado do Natal e tudo que Deus nos ensinou na Bíblia"

No último domingo, o Natal da Lagoa recebeu mais de cinco mil visitantes, registrando recorde de público. Cerca de 15 mil pessoas visitaram o local nos três primeiros dias de programação.

"Ficamos muito felizes porque as pessoas estão curtindo muito, o público é maravilhoso. Queremos que o projeto se torne parte do calendário da cidade. É difícil escolher o que mais faz sucesso, mas diria que são a roda-gigante e a Parada Iluminada de Natal porque as crianças ficam muito encantadas", diz Lívia Bento, head de produto da Dream Factory, idealizadora do evento.

Confira a programação:

Sábado (23):

Papai Noel: 15h às 21h

Apresentação de pirogafia e bambolê: 15h às 17h

DJ Henrique: 15h às 18h

Oficina teatral: 17h às 18h

Moça Prosa: 18h às 19h

Shows de projeção na água: 19h às 19h20; 20h20 às 20h40; 21h40 às 22h

Contos em cantos de Natal: 19h20 às 20h20; 20h40 às 21h40

Moça Prosa: 19h20 às 20h20

Parada de Natal: 20h40 às 21h40

Domingo (24):

Papai Noel: 15h às 18h

Oficina de bolha gigante e palhaçaria: 15h às 17h

DJ Henrique: 15h às 18h

Oficina teatral: 16h às 17h

Bloco do Papai Noel: 17h30 às 18h40

Show de projeção na água: 18h40 às 19h

