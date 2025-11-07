Priscila Senna anuncia "Natal da Musa", com shows de Anderson Neiff, Conde Só Brega e outros nomes
Evento ocorre no dia 13 de dezembro, no Clube Internacional do Recife
Priscila Senna prepara, para o período de final de ano, o “Natal da Musa”. Marcado para o dia 13 de dezembro, no Clube Internacional do Recife, o show vai celebrar o brega pernambucano.
Além da anfitriã da noite, sobem ao palco outros nomes de destaque do ritmo de diferentes gerações. Entre os confirmados, estão Anderson Neiff, Tayara Andreza, Conde Só Brega, Carina Lins, Sheldon, Valquíria Santana, Thayzinha e Luanny Vital.
A festa marca o encerramento de um ano proveitoso para Priscila Senna. Em agosto, a Musa gravou um DVD no Marco Zero do Recife, com a presença de convidados especiais. Ela também estreou como atriz, fazendo uma participação na gravação do filme “Sob o Céu de Noronha”, que deve estrear no fim do ano.
Neste sábado (8), a cantora pernambucana é a convidada do programa “Caldeirão com Mion”, da TV Globo. Por lá, ela vai relembrar a trajetória, passear por clássicos da carreira e receber homenagens.
Serviço:
"Natal da Musa"
Quando: 13 de dezembro, às 20h
Onde: Clube Internacional do Recife - R. Benfica, 505, Madalena
Ingressos a partir de R$ 50, no site Bilheteria Digital ou nas lojas Tropical
*Com informações da assessoria de imprensa.