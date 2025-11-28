A- A+

Final de semana Natal no Sítio Trindade começa neste domingo (30), com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo Além de espetáculo, oficinas e vivências culturais, a programação conta com a Feira Criativa

O espetáculo “As Memórias Brincantes de Emília” marca o Natal do Sítio Trindade, a partr deste domingo (30), das 15h às 20h. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo ainda participam de atividades lúdicas para crianças.

Emília, Visconde, Dona Benta e Pedrinho estarão disponíveis para interação com o público, além de vivências culturais e oficinas criativas. Outro destaque é a Feira Criativa, que reúne artesãos, artistas, designers e empreendedores locais.



No Sítio Trindade, o público poderá encontrar peças autorais, gastronomia e moda com identidade cultural pernambucana. A programação segue pelos próximos domingos, até 21 de dezembro.

Serviço:

Abertura dos Domingos de Natal no Sítio Trindade

Quando: neste domingo (30), das 15h às 20h

Onde: Sítio Trindade - Estrada do Arraial, Casa Amarela, Recife

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa

