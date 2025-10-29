A- A+

NATAL 2025 Festejos natalinos do RioMar Shopping estão abertos ao público a partir desta quarta-feira (29) Com o tema "Encantos de Natal RioMar", atração no mall ganha decoração especial e atividades interativas, além de programação musical

O RioMar Shopping abre as portas para o tradicional "ho ho ho" dos festejos natalinos 2025, nesta quarta-feira (29), com atrações para pequenos e grandes, com decoração especial e atividades interativas voltadas ao público.



Com o tema "Encantos de Natal RioMar", os festejos - que seguem pelos próximos 60 dias ocupando as duas Praças de Eventos do mall (Piso L1) - vão levar os visitantes a diversos ambientes, em um circuito que interliga os espaços através de uma passarela temática.



O acesso, gratuito, com agendamento feito pelo APP do mall, vai percorrer cenografias, projeções, games, experiência multiseensorial, brinquedos e, claro, à casa temática do Papai Noel.









O BISCOITO

Com a promessa de encantar a um público de todas as idades, a decoração este ano, colorida e lúdica, traz algumas culminâncias, entre elas, deparar-se com um biscoito gigante - e instintivamente desejar correr para abraçá-lo.



O biscoito, de gengibre, clássico das festas natalinas - que vai ter um nome escolhido por enquete nas redes sociais do mall - é representando por um boneco (interativo) de dois metros, que recepciona os visitantes a uma Fábrica de Biscoitos - e por lá, biscoitinhos em tela dançam e 'convidam' quem quiser acompanhá-los a fazer o mesmo.



Crédito: Germana Macambira/Folha de Pernambuco



É lá também que o olfato será levado à prova, com aromas de baunilha e de chocolate que pairam no ar - já que há biscoitinhos sendo cozidos em um forno a lenha.

Os ambientes

No acesso principal, uma Escada Interativa com degraus iluminados e biscoitos sinalizados, leva os visitantes a um dos primeiros pontos instagramáveis da decoração.



A partir de então, tem início o circuito integrado entre as duas Praças de Eventos. Na Praça 1, com a cenografia "Parque dos Biscoitos", um portal de LED na entrada dá as boas-vindas.



Ainda por lá, uma casa com uma árvore de Natal de 20 metros, enaltece a dimensão da decoração deste ano do mall.



Crédito: Heudes Régis/Especial para o RioMar

Ilhas de entretenimento com Game Cookie, Gira-Balão e um Totem de Biscoitos para tirar foto, que pode ser resgatada por meio de um QR Code, são alguns dos destaques do cenário.

Vale ressaltar que o "Encantos de Natal RioMar" vai contar com pelo menos 30 atores profissionais que vão atuar nos cenários distribuídos ao longo do percurso.



Vestidos 'a caráter' em figurinhos voltados aos ambientes, alguns deles também vão interagir com o público em meio à tecnologia, com projeção de imagens através de um avental com LED no figurino.

Papai Noel na Praça 2

Novidade deste ano é o 'Bom Velhinho' que ganha uma casa temática na Praça de Eventos 2 - integrada à Praça 1.



Por lá, atrativos para diversão dos visitantes vão circundar o Papai Noel, entre eles escorregador, totem para fotos e uma gangorra temática.



E, claro, quem quiser levar seus bichinhos de estimação, haverá também um espaço instagramável para curtir e registrar momentos com os pets.

Visita agendada (e gratuita)

Para curtir cada cantinho do colorido do Natal do RioMar Shopping, é preciso (apenas) a visita por meio do APP do mall.



Os cadastros, individuais, permitem a inscrição de um CPF - que dá direiro a mais três acompanhantes por sessão/Dia.



Cada visitante recebe uma pulseira que dá acesso gratuito às ativações das Praças 1 e 2.



Do lado de fora do mall

Para além das atividades nas Praças 1 e 2, a decoração também estará na parte externa do shopping, com iluminação na fachada em pontos de luz que desenham faixas, cascatas e estrelas natalinas - presentes, ainda, nas cancelas de entrada.



São mais de 53 mil pontos de luz em LED e 1,3 mil estrobos. A área externa vai contar. também com uma árvore iluminada de 15 metros de altura.

Guirlandas gigantes com o personagem-tema, árvores natalinas e outros acessórios perfazem, ainda, a decoração que perpassa as praças de eventos.

E no Piso L4, um cenário rústico vai abrigar o presépio.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Com a Família Lima integrando a programação (gratuita) - e apresentação nesta sexta-feira (31) - a parte musical do Natal no RioMar traz atrações diversas na Praça de Alimentação (Piso L3).



Cortejos de Natal, corais e espetáculos, entre outros, fazem parte da agenda. Confira as primeiras atrações:



Quarta-feira (29)

Quarteto Matéria Prima, às 19h

Quinta-feira (30)

Espetáculo "O Natal de Todas as Luzes", às 19h



Sexta-feira (31)

Cortejos de Natal, às 13h

Show da Família Lima, às 19h



Sábado (1º)

Cortejos de Natal, às 13h

Espetáculo "Doce Natal", às 19h



Domingo (2)

Quarteto Matéria Prima, às 17h



SERVIÇO

"Encantos do Natal RioMar"

Quando: a partir desta quarta-feira (29)

Onde: RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito (agendamento no APP do mall)

Informações: @riomar_recife



