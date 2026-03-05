A- A+

TEATRO Natália do Vale e Herson Capri testam experiência de vida em peça sobre separação A comédia dramática, criada especialmente para a dupla, entra em cartaz em São Paulo

No último dia 17, a atriz Natália do Vale, de 73 anos, e o ator Herson Capri, de 74, trocavam mensagens bem-humoradas pelo WhatsApp quando, sem se despedir, ele ficou off-line. Uma hora e meia depois, o artista ligou para a colega e avisou: "Não se assusta, estou no hospital porque infartei e vou entrar na sala de cirurgia daqui a pouco."

Capri se submeteu a um cateterismo e permaneceu três dias internado no Rio de Janeiro. A estreia em São Paulo do espetáculo A Sabedoria do Pais, prevista para o dia 26, foi adiada em uma semana e, recuperados do susto, os dois estão de volta ao palco com a peça escrita e dirigida por Miguel Falabella. "O médico pediu 15 dias de repouso apenas por precaução", conta ele.

A comédia dramática, criada especialmente para a dupla, entra em cartaz nesta quinta, 5, no Teatro Bradesco do Bourbon Shopping, ficando até o dia 21. Na semana seguinte, a montagem será vista em Maringá, no Paraná, logo faz duas sessões no Festival de Curitiba, nos dias 8 e 9 de abril, ocupando o Teatro Guaíra, e segue para Belo Horizonte, antes de correr outras seis capitais brasileiras.

Sobre o que é 'A Sabedoria dos Pais'

A Sabedoria do Pais enfoca o dramaturgo Mauro e a artista plástica Júlia, que, depois de 35 anos de um casamento estável, vivem a separação detonada por uma traição que ele mesmo confessa à parceira. Ao longo dos anos seguintes, os dois mantêm contatos pontuais, experimentam outros romances e, depois de uma década, se reencontram quando o jogo parece zerado.

O objetivo é testar a própria sabedoria em relação aos filhos e compreender quais os valores pregados por seus próprios pais que ainda fazem sentido no mundo moderno. "A minha personagem tem um olhar generoso às diferenças dos filhos, e o ex-marido, inicialmente intransigente, aos poucos, fica compreensivo em suas frustrações e preconceitos", explica Natália.

Capri elogia Falabella por concentrar a dramaturgia em uma fase posterior ao divórcio e deixar o público concluir se realmente Mauro e Júlia foram felizes ou copiavam os modelos paternos que viam o matrimônio como algo indissolúvel. "Ao mesmo tempo, aparecem questões sobre etarismo, sexualidade, misoginia e discriminações que devemos combater porque, além de sem sentido, não fazem bem a ninguém", comenta o ator, que trabalha pela primeira vez com o dramaturgo.

Natália, por sua vez, é amiga de Falabella desde 1987, quando viveram os irmãos Laura e João Silvério na novela O Outro, de Aguinaldo Silva, e desenvolveram uma cumplicidade rara.

"Nos bastidores, Miguel começou a falar da vontade de escrever uma peça e veio A Partilha, em que contracenei com Arlete Salles, Susana Viera e Thereza Piffer, um dos maiores sucessos das nossas carreiras", recorda a atriz, que reencontraria os textos do autor em A Vida Passa (2000) e Capitanias Hereditárias (2002) Por pouco, eles não contracenaram em A Mentira, texto do francês Florian Zeller, dirigido e protagonizado por Falabella em 2019.

"Fui escalada para uma novela e, como, na época, era contratada, sofri ao recusar o convite."

Com Capri, é a primeira vez de Natália no teatro. Os dois interpretaram casais nas novelas Negócio da China (2008) e Em Família (2014), e a química se repete desde o começo dos ensaios, realizados na casa da atriz. "Somos profissionais de uma geração em que o importante era o talento e a vocação", diz ela. "Hoje, o mercado inflou demais e custo a acreditar que o número de seguidores nas redes sociais conta mais que a capacidade na hora de fechar um elenco."

Capri usa as redes sociais com moderação. Natália quer distância delas e não enxerga sentido na exposição espontânea dos colegas na internet. "O ator deve ser conhecido pelos personagens e ninguém deve saber o que ele faz, onde mora ou como se comporta na vida pessoal", afirma ela.

Em comum, os dois conseguem driblar os assédios da imprensa de celebridades e, ao longo das décadas de popularidade, preservaram a intimidade dos holofotes. "Sempre foquei na minha evolução humanista, no olhar para o outro porque, assim, olhamos para nós mesmos", observa o ator. "Os livros que li, as peças que fiz me somaram conhecimentos para entender as concessões que posso ou não fazer, até em relação a minha imagem."

Estabelecer prioridades, ainda mais neste estágio de maturidade, é uma sabedoria cultivada pela dupla. Ausente das novelas desde A Dona do Pedaço (2019), Natália perdeu o interesse e não enxerga mais vantagens em se dedicar a um trabalho tão extenso e exaustivo. "Não existe proposta irrecusável para 200 capítulos", garante ela, que, no máximo, voltaria à televisão em uma minissérie. "Só se passa por esta vida uma vez e faz parte de uma compreensão respeitar limites."

A atriz nega a sondagem para o papel da vilã Odete Roitman na nova versão de Vale Tudo, exibida no ano passado, e acha até bom que tudo não tenha passado de especulações porque nem pensou em uma desculpa para recusar o convite.

"Tenho um marido compreensivo (o engenheiro Rodrigo Figueiredo), mas gostamos de sair, viajar, receber amigos em casa, então passou o tempo em que ia para a Globo às 8h e voltava à meia-noite", diz. "Em relacionamentos anteriores, cheguei a ser questionada por causa desta demanda, imagina se eu tivesse tido filhos..."

Capri, apesar de ter reduzido o ritmo, equilibra incursões na televisão e no teatro. Perfeccionista ao extremo, porém, confessa que sofre com a falta de tempo para aprofundar os personagens nas novelas e prefere os palcos. Antes de A Sabedoria dos Pais, ele emendou duas outras peças, A Vela e Memórias do Vinho, dirigidas por Elias Andreato, e lamenta fazer menos cinema do que gostaria.

"Eu recebo bons roteiros, mas, para a maioria, teria que filmar fora do Rio e, como tenho uma filha de 11 anos, não posso me ausentar por longos períodos", justifica o artista, que, além da pequena Sofia, é pai de outros quatro. "Meus filhos estão, inclusive, acima do teatro."

Serviço:

Estreia da peça de teatro 'A sabedoria dos pais'

Quando: Sexta, 20h; sábado, 17h e 20h; domingo, 19h. Até o dia 21. A partir de quinta, 5, às 20h

Onde: Teatro Bradesco - Bourbon Shopping, São Paulo, SP

Quanto: R$ 140 a R$ 220

