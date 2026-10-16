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MÚSICA Natália Sarraff lança "Fases" com participação de sua mãe, a cantora Joelma, e de Raphaela Santos Projeto reúne faixas com mistura de brega, calypso e forró, marcando nova etapa na trajetória da cantora

Em meio ao brega e ao calypso paraense com elementos do forró, a cantora Natália Sarraff, filha da cantora Joelma, lançou neste sexta-feira (16) nas plataformas digitais dee música o álbum "Fases".



Com repertório que aborda temas como autoestima, superação, relacionamentos e experiências cotidianas, o projeto conta com a participação de Raphaela Santos e da mãe da artista, a cantora Joelma.

Musicalmente “Fases” reúne raízes paraenses da cantora e sua experiência com o forró. Natália define a combinação como “bregafó”, destacando a busca por uma sonoridade própria sem abandonar as influências que marcaram sua formação.

Faixas

“Medida Protetiva”, com Joelma, “Respirei Fundo”, com Rebeca Lindsday, “Me Arrependi”, parceria com Raphaela Santos, além de “Coração de Mulher” e “Flecha Certeira” são algumas das faixas que integram o trabalho - que conta também com a participação de Yara Tchê, da banda Seu Desejo.

O lançamento também representa uma fase de retomada profissional.



As participações em projetos de Joelma, como o DVD “Isso É Calypso Tour, Etapa Brasília” e o Festival CalypSoul contribuíram para recuperar sua confiança nos palcos.

“Foi como se eu nunca tivesse subido em um palco antes. Foi uma experiência muito incrível. Ali eu me encontrei novamente”, relembra a cantora.

Sobre a mãe, Joelma

Natália Sarraff reconhece a influência da mãe em sua formação, mas ressalta que pretende consolidar a própria identidade artística.



Ela destaca a disciplina e a dedicação da cantora como referências para sua carreira.

“Minha mãe é um exemplo. Meu exemplo de força e disciplina. Se está com medo, vai com medo mesmo. Se for para fazer, vai lá e faz direito. Além de respeitar o que faz, temos que fazer com amor e muita dedicação. Ela sempre será meu maior exemplo como profissional”, destaca.

Ainda segundo Natália, com a chegada de “Fases” às plataformas digitais os próximos passos incluem a divulgação do álbum e a preparação de um novo show ainda sem data confirmada.





SERVIÇO

Lançamento de "Fases", álbum de Natália Sarraff

Onde: Plataformas digitais

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