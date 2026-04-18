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FAMOSOS Natalie Portman anuncia gravidez do 3º filho aos 44 e diz viver momento de gratidão O bebê é fruto do relacionamento de Natalie com o atual marido, o produtor musical Tanguy Destable

A atriz Natalie Portman, de 44 anos, anunciou que está grávida do terceiro filho. A novidade foi revelada na sexta-feira, 17, em uma entrevista exclusiva à revista Harper's Bazaar.

O bebê é fruto do relacionamento de Natalie com o atual marido, o produtor musical Tanguy Destable. A atriz também é mãe de Aleph, de 14 anos, e Amalia, 9, nascidos do relacionamento com o coreógrafo Benjamin Millepied.

Na entrevista, a artista descreve o momento como especial e marcado por um sentimento de gratidão.

Por ser filha de um médico especialista em fertilidade, a atriz conta que cresceu ouvindo relatos sobre as dificuldades para engravidar, o que moldou sua percepção sobre o tema. "Sei que é um privilégio e um milagre."

Segundo ela, a experiência é marcada ainda pelo cuidado ao falar publicamente sobre o assunto, já que pessoas próximas enfrentaram dificuldades para ter filhos. Para Natalie, a maternidade pode ser ao mesmo tempo "algo bonito e alegre", mas também complexo.

Para a atriz, a terceira gestação tem um significado diferente, já que a maturidade traz uma percepção mais profunda sobre o processo.

Ela também diz encarar a gravidez com a sensação de que pode ser a última, o que reforça o desejo de aproveitar cada etapa.

"Existe uma gratidão que, quando se é jovem, não se compreende necessariamente", diz Natalie à Harper's Bazaar. "E há uma calma e um autoconhecimento: com quem quero passar o tempo, que tipo de energia quero ao meu redor, que torna a experiência tão bela a cada dia. E sabendo que provavelmente é a última vez, valorizo cada momento."

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