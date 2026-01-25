A- A+

crítica Natalie Portman volta a criticar o Oscar por esnobar diretoras nas indicações de 2026 Atriz afirmou em Sundance que filmes dirigidos por mulheres seguem sendo ignorados pela Academia; apenas Chloé Zhao concorre na categoria principal

Natalie Portman criticou publicamente a lista de indicados ao Oscar 2026 por ignorar o trabalho de diretoras. A atriz falou sobre o tema no sábado (25), durante a divulgação de seu novo filme, "The Gallerist", no Festival de Sundance.

“Alguns dos melhores filmes que vi este ano foram dirigidos por mulheres”, afirmou Portman em entrevista à Variety. “Quando chegam as premiações, dá para ver como as barreiras ainda existem em todos os níveis. Muitos desses trabalhos simplesmente não são reconhecidos.”

Entre os títulos citados por ela estão "Sorry, baby", "A garota canhota", "Hedda" e "O testamento de Ann Lee".

Segundo a atriz, as dificuldades começam muito antes da temporada de prêmios. “Conseguir financiamento já é mais difícil, entrar em festivais também é mais difícil. Cada etapa do processo exige mais esforço”, disse.

“E quando o filme finalmente chega ao público, muitas vezes ainda não recebe a atenção que merece. Ainda há muito a ser feito.”

Apesar das críticas, Portman destacou o lado positivo das parcerias femininas no cinema. “Há muita alegria em trabalhar juntas. Criar em comunidade com mulheres no set é um processo muito especial”, afirmou.

Em "The Gallerist", Natalie Portman atua e também assina a produção do longa, dirigido por Cathy Yan, que traz ainda Jenna Ortega, Sterling K. Brown, Da’Vine Joy Randolph, Catherine Zeta-Jones, Charli XCX e Zach Galifianakis no elenco.

Além disso, Portman concorre ao Oscar 2026 como coprodutora de Arco, indicado na categoria de melhor longa de animação. Ao longo da carreira, ela venceu o prêmio de melhor atriz em 2011 por "Cisne Negro", de Darren Aronofsky, e também recebeu indicações por "Closer" (atriz coadjuvante, em 2005) e "Jackie" (melhor atriz, em 2017).

Protestos no palco

As declarações reforçam uma postura que a atriz mantém há anos em relação à desigualdade de gênero nas premiações. Em 2020, Portman chamou atenção no Oscar ao usar um vestido com capa bordada com os nomes de diretoras ignoradas pela Academia, entre elas Greta Gerwig ("Adoráveis Mulheres").

Dois anos antes, durante o Globo de Ouro de 2018, ela também provocou repercussão ao apresentar o prêmio de melhor direção ao lado de Ron Howard e comentar no palco: “E aqui estão todos os indicados homens”.

A crítica de Portman surge em um contexto de pouca representatividade feminina nas indicações deste ano. No Oscar 2026, apenas Chloé Zhao, por "Hamnet", concorre na categoria de melhor direção.

O mesmo filme é o único dirigido por uma mulher entre os dez indicados a melhor filme. Já na disputa por melhor filme internacional, apenas "A voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania, representa o trabalho de uma diretora.

