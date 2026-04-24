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LITERATURA Natanael Lima Jr. lança livro infantil inspirado em clássico da literatura no Recife "A Revolução das Panelas", voltado ao público infantojuvenil, será apresentado ao público no domingo (26), na Livraria do Jardim, com atividades de leitura, conversa com o autor e sessão de autógrafos

O pedagogo e escritor pernambucano Natanael Lima Jr. apresenta ao público, neste domingo (26), às 10h, no Recife, o livro infantojuvenil “A Revolução das Panelas”, na Livraria do Jardim, bairro da Boa Vista.

A programação contará com atividades voltadas a leitores de diferentes idades, incluindo mediação de leitura, conversa com o autor e sessão de autógrafos.

Publicado pela Editora Miau, com ilustrações de Juliana Mattos, o livro traz uma narrativa voltada à formação leitora de crianças e adolescentes, utilizando elementos do cotidiano para abordar temas ligados à convivência em sociedade.

Inspirada em “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell, a obra propõe uma releitura acessível de questões como cooperação, justiça e vida coletiva.

Na história, utensílios domésticos assumem papéis centrais para conduzir uma trama que discute valores como respeito às diferenças, solidariedade e responsabilidade compartilhada. Com linguagem lúdica, a publicação busca estimular reflexões sobre cidadania de forma compatível com o universo infantil.

Além do caráter literário, a obra também se apresenta como ferramenta pedagógica, podendo ser utilizada em escolas e projetos de incentivo à leitura. A proposta favorece abordagens multidisciplinares ao trabalhar imaginação, empatia e senso crítico entre crianças e jovens.

O lançamento terá participação da professora Cristiane Oliveira, responsável pela mediação de leitura, e do professor Robson Teles, que conduzirá o bate-papo com o autor. A expectativa é reunir educadores, famílias e leitores em torno de uma obra que alia entretenimento e aprendizado.

SERVIÇO

Lançamento de “A Revolução das Panelas”, de Natanael Lima Jr.

Quando: Domingo (26), às 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife - PE

Aberto ao público

Instagram: @livrariadojardim

* Com informações da assessoria

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