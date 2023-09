A- A+

Os indicados à 24ª edição do Grammy Latino foram revelados nesta terça-feira (19). A pernambucana Natascha Falcão, que concorre ao troféu de Artista Revelação, é a única brasileira a figurar em uma categoria de ampla concorrência.

Aos 35 anos de idade, Natascha lançou, em março deste ano, o disco “Ave Mulher”. Prima do cantor Otto, ela é também atriz e esteve nos elencos das novelas “Mar do Sertão” e “Vai na Fé”, da TV Globo.

Cristovão Bastos e Mauro Senise concorrem ao prêmio de Álbum Instrumental por “Choro Negro” (Biscoito Fino). Já Hamilton de Holanda, com o disco “Flying Chicken”, foi indicado na categoria de Álbum de Jazz Latino. Outros artistas brasileiros aparecem em destaque nas categorias em língua portuguesa.



O pernambucano João Gomes aparece entre os concorrentes na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, que traz ainda nomes como Gaby Amarantos, Carminho, Elba Ramalho, Almir Sater e Gabriel Sater.

Os vencedores do Grammy Latino 2023 serão conhecidos no dia 18 de novembro. Pela primeira vez, a cerimônia será realizada fora dos Estados Unidos, em Sevilla, na Espanha. Nesta edição, a premiação traz indicados em 56 categorias.

Confira os indicados nas principais categorias:

Gravação do Ano

"No es que te extrañe" - Christina Aguilera

"Carretera y manta" - Pablo Alborán

"Déjame llorarte" - Paula Arenas com Jesús Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Bizarrap com Shakira

"Si tú me quieres" - Fonseca & Juan Luis Guerra

"Mientras me curo del cora" - Karol G

"De todas las flores" - Natalia Lafourcade

"Ojos marrones" - Lasso

"La fórmula" - Maluma & Marc Anthony

"Despechá" - Rosalía

"Correcaminos" - Alejandro Sanz com Danny Ocean

Álbum do Ano

La cu4rta hoja - Pablo Alborán

A ciegas - Paula Arenas

De adentro pa afuera - Camilo

Décimo cuarto - Andrés Cepeda

Vida cotidiana - Juanes

Mañana será bonito - Karol G

De todas las flores - Natalia Lafourcade

Play - Ricky Martín

Eadda9223 - Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así - Carlos Vives

Canção do Ano

"Acróstico" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira, compositores (Shakira)

"Amigos" - Pablo Alborán & María Becerra, compositores (Pablo Alborán com María Becerra)

"De todas las flores" - Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

"Ella baila sola" - Pedro Julian Tovar Oceguera, compositor (Eslabon Armado, Peso Pluma)

"NASA" - Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz, compositores (Camilo & Alejandro Sanz)

"Ojos marrones" - Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap com Shakira)

"Si tú me quieres" - Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra)

"Tqg" - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G com Shakira)

"Un x100to" - Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos, compositores (Grupo Frontera com Bad Bunny)

Melhor Artista Revelação

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø



