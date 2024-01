A- A+

Música Natascha Falcão encerra circulação estadual com shows em Olinda e Itamaracá Artista fará shows do álbum "Ave Mulher" nesta sexta (12), na Casa Estação da Luz, em Olinda; e no sábado (13), no Festival O Canto da Sereia, evento que comemora os 80 anos de Lia de Itamaracá

A circulação em Pernambuco do álbum "Ave Mulher", da cantora e compositora recifense Natascha Falcão - indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação de 2023 - levará shows da artista nesta sexta (12), na Casa Estação da Luz, em Olinda, e no sábado (13), no Festival O Canto da Sereia, evento que comemora os 80 anos de Lia de Itamaracá, encerrando a turnê com chave de ouro.

Em Olinda, penúltima parada da circulação estadual que contou com incentivo do Funcultura, na sexta (12), a Casa Estação da Luz foi o local escolhido para a apresentação, que terá como convidado especial o cantor e compositor pernambucano Martins. A entrada é franca e os ingressos foram esgotados. Haverá tradução simultânea em libras das músicas executadas durante esse show.

No sábado (13), com entrada franca, o Centro Cultural Estrela de Lia, em Jaguaribe, Ilha de Itamaracá, foi o local escolhido para encerrar a circulação estadual. A artista integra um line up estelar, ao lado de Nação Zumbi, Isaar, Daúde e outras surpresas, no evento multi linguagem que, durante três dias, reúne música, moda, cinema e cultura popular. A convidada especial de Natascha será a ilustre anfitriã da festa, patrimônio vivo do Estado de Pernambuco,Lia de Itamaracá.

"Vai ser fogo conter a emoção de estar na presença de Lia, viu? Ela é uma lenda viva! A própria existência dela é uma grande história de resistência e de criação! Eu amo Lia e a falta de silêncio do canto da sereia, Lia de Itamaracá", parafraseia Natascha.

Circulação

Contemplado pelo Programa de Fomento à Produção de Música de Pernambuco (Funcultura 2020/2021), o projeto e a circulação são assinados pela Mar Menina Produções, sob produção de Clarissa Dutra. Na equipe geral temos produção executiva de Maria Alencar, coordenação logística de Paula Caal e produção artística de Carla Yared.

Sobre a artista

Natascha Falcão nasceu na cidade do Recife e cresceu ouvindo histórias sobre a bisavó que fugia de Belo Jardim, agreste pernambucano, para cantar no Recife. Talvez por isso desde sempre canta.

“Ave Mulher” - seu primeiro álbum como artista solo - foi lançado pela Biscoito Fino em março de 2023 e rendeu a indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação de 2023.

Calendário

12/01 - Olinda (Casa Estação da Luz): participação de Martins

13/01 - Itamaracá (Centro Cultural Estrela de Lia): participação de Lia de Itamaracá

Veja também

SHOW Show das poderosas: Anitta recebe Raphaela Santos em show, no Centro de Convenções, em Olinda