A- A+

Cultura Natascha Falcão estreia show do álbum "Ave Mulher" no Recife e em mais três cidades de Pernambuco Após indicação ao Grammy Latino, artista volta à sua terra natal para apresentar pela primeira vez o show do seu disco de estreia; São José do Egito, Itamaracá e Olinda também receberão apresentações

Única brasileira indicada em uma categoria de ampla concorrência do Grammy Latino de 2023, sediado em Sevilha, a cantora e compositora Natascha Falcão volta à sua cidade natal para apresentar pela primeira vez o show do seu álbum de estreia, "Ave Mulher".



Recife, cidade onde nasceu e viveu Natascha, é a segunda das quatro paradas do projeto “Ave Mulher - Um avôo do Litoral ao Sertão”. Na capital pernambucana, o show acontecerá na Torre Malakoff, no domingo (7), com entrada franca e retirada de ingressos pelo Sympla. A casa abre às 17h e o show começa às 18h.

"Esse é talvez o show mais esperado da minha vida. Cantar em casa tem um valor muito especial pra mim", comenta Natascha.

Circulação

A turnê em Pernambuco tem início na próxima sexta-feira (5), no palco de uma das mais tradicionais festas da cultura popular pernambucana, apresenta as influências nordestinas da sua música na Festa de Louro, em São José do Egito, Sertão do Pajeú, com participações especiais da cantora e compositora Bia Marinho e da multiartista Anaíra Mahin.

Além de Serão do Pajeú e Recife, as cidades de Itamaracá - nos festejos pelo aniversário de 870 anos de Lia de Itamaracá - e Olinda (Casa Estação da Luz) também receberão shows da artista.

Sobre o disco e espetáculo “Ave Mulher”

Com produção musical de Beto Lemos, Carlos do Complexo e da própria Natascha, que também assina a produção e direção artística, “Ave Mulher” traz influências regionais e experimentais. Inspirado na lenda homônima do agreste pernambucano, “Ave Mulher” fomenta novas simbologias. “É uma jornada da heroína, que é ela mesma. Ave Mulher é um manifesto, um símbolo, um arquétipo, um animal de poder. Ave Mulher é muita gente”.

Contemplado pelo Programa de Fomento à Produção de Música de Pernambuco (Funcultura 2020/2021), o projeto e a circulação são assinados pela Mar Menina Produções, sob produção de Clarissa Dutra. Na equipe geral, temos produção executiva de Maria Alencar, coordenação logística de Paula Caal e produção artística de Carla Yared.



Confira o calendário da circulação do show “Ave Mulher”:

05/01 - São José do Egito (Festa de Louro): participação de Bia Marinho e Anaíra Mahin

07/01 - Recife (Torre Malakoff): participação de Isaar, Nilton Junior e Negadeza.

12/01 - Olinda (Casa Estação da Luz): participação de Martins

13/01 - Itamaracá (Centro Cultural Estrela de Lia): participação de Lia de Itamaracá

SERVIÇO:

Circulação “Ave Mulher - do Litoral ao Sertão” - Natascha Falcão

05/01: São José do Egito - Festa de Louro (gratuito)

07/01: Recife - Torre Malakoff (gratuito - retirada de ingressos no Sympla)

12/01: Olinda - Casa Estação da Luz (gratuito - retirada de ingressos no Sympla)

13/01: Itamaracá - Festival O Canto da Sereia - Centro Cultural Estrela de Lia (gratuito)

NAS REDES:

Ouça o álbum Ave Mulher na sua plataforma favorita

Instagram Natascha Falcão e Ave Mulher

Veja também

EUA Personagens como Minnie e Mickey Mouse originais entram em domínio público com a virada de ano