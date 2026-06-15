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HOMENAGEM AO REI Natascha Falcão lança releitura de "Sabiá" e homenageia Luiz Gonzaga em clima junino Cantora pernambucana apresenta nova interpretação do clássico do Rei do Baião e reforça conexão entre tradição nordestina, fé e romantismo durante o ciclo de festas de junho

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A cantora, compositora e atriz pernambucana Natascha Falcão lançou, no último sábado (13), Dia de Santo Antônio, sua releitura de “Sabiá”, composição eternizada por Luiz Gonzaga.

O single chegou às plataformas digitais pelo selo Biscoito Fino, com produção, mixagem e masterização assinadas por Ricardo Leão, além da participação de Rafael Meninão (sanfona) e Jadeco (violão).

A escolha da canção e da data reforça a ligação da artista com as celebrações de junho, período que considera fundamental para a identidade cultural nordestina.

“É um momento muito especial para a nação nordestina. É uma celebração da terra e da vida, porque marca o período de colheita do milho, que é um ouro nosso. É sobre natureza, arte, sobre a nossa geografia, que é tão sagrada e que influencia até o nosso jeito de falar e, como sempre digo, o nosso jeito de sentir. Eu celebro muito isso, a minha raiz! Pra mim é muito importante ser parte da perpetuação de todas essas belezas”, afirma Natascha, em material enviado à imprensa.

Na nova gravação, a intérprete aposta em uma abordagem delicada, valorizando a atmosfera lírica da obra. O lançamento também dá continuidade a uma tradição pessoal: apresentar novos trabalhos no Dia de Santo Antônio.

Nos últimos dois anos, a artista escolheu a mesma data para divulgar os EPs “Universo de Paixão I” e “Universo de Paixão II”, projetos dedicados ao forró. O primeiro recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa.

Para Natascha, o simbolismo do santo conhecido como casamenteiro dialoga diretamente com o repertório escolhido. “O Dia de Santo Antônio inaugura as celebrações da trezena de junho. Ele é o santo casamenteiro, fala de amor e fé”, explica.

“Existe algo muito bonito e especial nesse encontro entre o sagrado e o profano, festa, devoção e romantismo. Esse lançamento é meu jeito de celebrar tudo isso.”

A artista destaca ainda que “Sabiá” reúne elementos presentes em sua própria trajetória musical.

“'Sabiá' é uma música que tem tudo a ver com a busca amorosa. Ela fala de amor e saudade, liberdade e natureza. Além de ser um hino da música brasileira, traz um pertencimento que me atravessa profundamente”, diz.

Rei do Baião como referência

Reconhecido como uma das maiores influências de sua formação artística, Luiz Gonzaga ocupa lugar central em sua relação com a música nordestina.

Segundo a cantora, a obra do Rei do Baião foi decisiva para projetar a cultura da região nacionalmente e consolidar referências que permanecem vivas na produção contemporânea.

“A influência dele no meu trabalho é profunda. Tudo o que ele cantou e representa até hoje é de uma importância fundamental para a música brasileira. A valorização das nossas raízes, a força da cultura popular e a capacidade de transformar paisagens, costumes e sentimentos em canção. Gonzaga conseguiu falar de um lugar muito específico e, ao mesmo tempo, tocar pessoas do Brasil e do mundo. Pra mim, ele foi o maior gênio da música brasileira.”

Após a estreia do single, Natascha Falcão mantém uma intensa agenda de apresentações pelo circuito junino. Recentemente, a artista integrou a programação da tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha (CE), considerada uma das principais celebrações de abertura dos festejos de junho no Cariri.

Nas próximas semanas, ela sobe aos palcos de Recife e Rio de Janeiro, onde fará as primeiras execuções ao vivo da nova versão de “Sabiá”.



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