MÚSICA A pernambucana Natascha Falcão disputa semifinal do "The Voice Brasil" nesta segunda-feira (15) Votação popular escolhe os nomes que estarão na grande final do reality

A pernambucana Natascha Falcão disputa, nesta segunda-feira (15), a semifinal do “The Voice Brasil”. A votação segue aberta no site do reality musical realizado pelo SBT e Disney+.

Integrando o time da conterrânea Duda Beat, a cantora disputa uma vaga na grande final do programa, que será transmitida ao vivo no dia 22 de dezembro. Ela concorre com Lara Vieira e Bell Éter pelo voto popular.

Além de cantora, Natascha Falcão é compositora, atriz e bailarina contemporânea. Na TV Globo, ela deu vida à personagem Lola da novela “No Rancho Fundo”, da qual também cantou o tema de abertura ao lado de Elba Ramalho. Também atuou em “Vai Na Fé”, como Carmem, e emplacou duas músicas na trilha de “Mar do Sertão”.



Nascida no Recife, Natascha já foi indicada duas vezes ao Grammy Latino. Neste ano, ela concorreu na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo EP “Universo de Paixão”. Em 2023, foi a única brasileira a concorrer como Artista Revelação, com o álbum “Ave Mulher”.



