Nathalia Mastrobiso: saiba quem é a namorada 30 anos mais nova de Supla

A- A+

Leia também

• Confira casais que reataram recentemente e vão passar o Dia dos Namorados juntos

• Tenoch Huerta, ator de 'Pantera Negra', nega acusação de abuso sexual

• Péricles, Alcione e Arlindinho: conheça as dietas das vozes do samba

A presença do cantor Supla e de sua namorada, Nathalia Mastrobiso, fez sucesso na edição especial de Dia dos Namorados do programa Altas Horas, exibido na TV Globo no último sábado. A paulista, de 26 anos, namora o rockeiro, que tem 56, há aproximadamente dois anos.

O cantor deixou o time dos solteiros em 2021, aos 55 anos, quando iniciou o relacionamento com a modelo, DJ e atriz, na época aos 25. O romance entre os dois veio à tona no mês de agosto daquele ano, quando eles fizeram uma campanha juntos para uma marca de roupa.

Quem é Nathalia Mastrobiso?

Nathália trabalha com vídeos na internet, e tem como uma de suas interpretações mais famosas a personagem “JP Delas”, um jovem alienígena. Mastrobiso faz parte de uma famosa agência de modelos de São Paulo e já apresentou um programa na web.

Com quase 36 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a paulista faz parte de várias apresentações ao lado do namorado, para o qual não economiza elogios e declarações de amor. “Feliz aniversário, meu gato ARIANO #vixe. Quem ganha o presente somos nós por ter um papitão maneiro no planeta água, que ama comer balinha ou chocolate vendo televisão, e eu mais ainda por ter um parceiro como você. Leal, que me ensina sobre cultura kkkkk brasileira, INGLESA, e nina hagen. Te amo muitooooooOOO”, publicou Nathalia no aniversário de Supla em abril de 2022.

No programa, ela revelou como foi o primeiro encontro com Supla. Segundo Nathalia, ela estavam em um posto de gasolina no Centro de São Paulo quando o futuro namorado chegou de moto. Após puxarem assunto com Supla, ela decidiu enviar uma mensagem no Direct do Instagram e marcar um encontro.

O filho de Eduardo Suplicy e Marta Suplicy estava solteiro desde o fim do namoro com a cantora roqueira Victoria Wells, em 2020, com quem ele lançou um álbum em 2019. Supla também teve um romance com a atriz Bárbara Paz, quando os dois participaram do reality “Casa dos Artistas”, em 2002.

Veja também

luto Treat Williams publicou vídeo da rotina no campo poucas horas antes de morrer; assita