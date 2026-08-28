Nathalia Queiroz lança álbum inspirado no livro "Pássaras Auroras"; confira

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Depois de publicar “Pássaras Auroras” em livro, Nathalia Queiroz leva a obra para a música. O álbum homônimo, que marca a estreia da artista pernambucana na música, será lançado neste sábado, 29 de agosto, nas principais plataformas de streaming, com distribuição da Tratore. O trabalho reúne oito faixas e articula poesia falada, canto, instrumentos e elementos de ambientação sonora.

Publicado no início deste ano pela Editora Tamuatá, o livro não foi transformado em música de maneira literal. A proposta foi construir uma segunda versão da mesma obra. Produzido por Breno Rocha, o álbum utiliza instrumentos e efeitos que criam diferentes camadas sonoras a partir dos poemas.

“Os meus poemas nascem na oralidade. Eu aprendi a fazer poesia falando, na verdade, aprendi a fazer ouvindo. Foi nesse movimento que surgiu a ideia de gravar esses poemas como um álbum. E esse não é um álbum só sobre poesia. Ele é, antes de tudo, um álbum de sensações e emoções”, comenta Nathalia.

A relação com a oralidade faz parte da trajetória de Nathalia, que há cerca de uma década pesquisa a poesia em formatos recitados e performáticos. O trabalho também dialoga com sua atuação nas artes visuais. No álbum, a voz assume papel central, alternando entre récita e canto.

As oito faixas abordam temas relacionados às experiências das mulheridades, com referências a ancestralidade, violência, pertencimento, ruptura, desejo, cura e reinvenção. O repertório reúne poemas do livro e composições que recebem novas possibilidades de interpretação por meio dos arranjos.

Entre as parcerias está Galvöao, que integra cinco faixas. Também participam Kamila, Hugo Linns, Junior Teles, Vinicius Nogal, Jonas Araújo, Ruti Freitas e Vitor Castanheira. A construção dos arranjos partiu de uma proposta aberta aos músicos que integram o projeto.

“Todos os músicos convidados, eles tiveram muita liberdade pra criar, eu não cheguei com partitura pra ninguém. É uma equipe muito dos afetos. [...] Tenho uma relação de admiração e parceria muito profunda com todo mundo que tá ali, honro muito a jornada de todos esses artistas. É esse caminhar junto em bando, com os nossos, da nossa geração.”, afirma a artista.

Entre as faixas estão “Brisa”, “Revelia”, “Fenda”, “Castelo”, “Pássaro”, “Aurora”, “Telúrica” e “Retina”. O repertório passa por diferentes formatos de construção sonora. Em algumas músicas, a palavra recitada ocupa o primeiro plano, enquanto outras contam com formações instrumentais mais amplas.

“Aurora” foi escolhida como faixa de destaque da campanha de lançamento. Já “Retina” parte de um poema de Nathalia que recebeu melodia originalmente composta pelo artista Hercinho e ganhou um novo arranjo para integrar o álbum.

Para Nathalia, livro e disco não funcionam como obras independentes, mas como versões complementares de uma mesma narrativa.

“O livro e o álbum constroem a mesma narrativa, mas ampliam a percepção dentro de suas linguagens. No álbum, tenho a possibilidade de trabalhar as sensações para além da palavra e da imagem, evocando imagens através das sonoridades. Acho que é aí que esses trabalhos atuam de forma complementar.”

A dimensão visual também permanece presente no projeto. Nathalia assina a capa, os visualizers, a direção de arte, os figurinos e a edição, mantendo a relação do trabalho com sua pesquisa nas artes visuais.

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