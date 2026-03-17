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LITERATURA Nathalia Queiroz lança seu segundo livro, "Pássaras Auroras" O Evento de lançamento ocorre no dia 26 de março e contará com performance, audição de EP e sarau aberto

Publicada pela Editora Tamuatá, “Pássaras Auroras” é o segundo livro de poesia da artista recifense Nathalia Queiroz e será lançado no dia 26 de março, no Espaço Circular, no bairro de Santana, no Recife.

A narrativa percorre diferentes camadas de experiências da vida das mulheres, reunindo memória, ancestralidade e imaginação.

“É preciso acessar o corpo como aprendemos a acessar o saber em um livro”, conta Nathalia Queiroz. “Entrar naquela fenda em meu peito, foi a grande oportunidade da minha artista. Acolho todos os seres que moram em meu corpo. Os revelo ao mundo através da minha arte”, conclui.

Artista de múltiplas linguagens, Nathalia trabalha com ilustração, muralismo, tatuagem, poesia, performance e música.

Visual

Para materializar visualmente a narrativa do livro, a artista realizou uma performance na Ponte Santa Isabel, no Recife, registrada pelo fotógrafo Anderson Stevens.

Musicalidade

O livro é acompanhado por um EP homônimo, com produção musical de Breno Rocha, que cria uma paisagem sonora para os poemas e amplia a experiência do leitor-ouvinte. O trabalho reúne participações dos músicos Hugo Lins, Galvöao, Kamila, Junior Teles, Vinícius Nogal, Ruti Freitas, Vitor Castanheira e Jonas Araújo.

Sobre a artista

A trajetória artística de Nathalia Queiroz é profundamente marcada por processos de reinvenção. Após decidir abandonar o trabalho formal na publicidade para se dedicar à ilustração e ao design de forma autônoma, começaram a surgir, em seus desenhos, as imagens de fendas - rachaduras simbólicas que atravessavam corpos, cidades e paisagens.

Antes de Pássaras Auroras, Nathalia publicou de forma independente o livro-objeto “Geografia”, uma obra artesanal construída com papéis dobrados e atravessada pela frase-mantra: “pedras no caminho são belezas”.

Pássaras Auroras é uma produção independente realizada por meio de financiamento coletivo na plataforma Benfeitoria. Para viabilizar o projeto, Nathalia mobilizou sua comunidade oferecendo recompensas como tatuagens, prints fine art e oficinas de expressão artística.

Programação

- Performance poética da autora

- Audição do EP Pássaras Auroras

- Projeção das imagens do livro

- Roda de conversa com convidados

- Sarau aberto ao público

- Culinária de CacoZinha e drinks preparados por Martina Cavalcanti.

A programação também conta com a oficina presencial “Narrativas do Corpo”. Facilitada pela própria autora do livro, a oficina está com novas vagas e inscrições abertas pelo valor de R$ 170. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário disponibilizado no link da bio do Instagram @nathaliaqueiroz.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Pássaras Auroras” – Nathalia Queiroz

Quando: 26 de março (quinta-feira) das 19h às 22h

Onde: Espaço Circular; Rua Samuel de Farias, 95 – Santana – Recife (PE)

Mais informações no Instagram @nathaliaqueiroz e @passarasauroras

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