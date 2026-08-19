Nathália Timberg, de 97 anos, homenageia Laura Cardoso e Glória Menezes

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Aos 97 anos, Nathália Timberg prestou uma homenagem emocionante a Laura Cardoso e Glória Menezes — que morreram respectivamente na última segunda-feira (17), aos 98, e terça-feira (18), aos 91. Grandes damas da teledramaturgia, as três fizeram história na televisão brasileira. A mensagem foi publicada no perfil do empresário Marcus Montenegro e reuniu reflexões da veterana sobre a partida das colegas e o impacto que elas deixaram em sua vida.

Sobre Laura, a artista destacou a admiração que sentia pela atriz desde muito cedo. “Laura, você é das atrizes que aprendi a admirar muito cedo. Não sei como começou, não sei como continuou”, afirmou.

A veterana também refletiu sobre o que permanece depois da morte e disse que, ao menos na imaginação, existe a possibilidade de um reencontro. “Nós não sabemos nada além do que está aqui, mas pelo menos na nossa imaginação existe alguma coisa que se volatiliza conosco, que tem chance de se encontrar. Eu adoraria! Você é das pessoas que me marcaram, pelo que emanava, pela atriz que eu admirava e pela mulher que eu conhecia.”

Em outro vídeo publicado pelo empresário, Nathália mencionou Glória Menezes e relacionou sua morte à recente despedida de Laura. “Acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura ter ido te encontrar aonde quer que você esteja”, afirmou.

Mas em meio à tristeza da despedida, em tom bem-humorado, a atriz reconheceu a própria passagem do tempo: “Sinto que, no mesmo momento, a vida me privou das duas, mas logo estaremos juntas. Eu também devo estar com a minha bagagem sendo preparada”.

“Quem conheceu você deve sempre ficar com gosto de quero mais. Não chega a ser consolo, porque nada nos explica o que acontece conosco. Mas eu não devo demorar por aqui, não. Mas, enquanto eu estiver, você passa a fazer parte de alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, das pessoas que cruzam conosco e que deixam uma marca. Ninguém pode ter passado por você sem receber uma marca. Graças a Deus, a sua ficou”, completou.

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