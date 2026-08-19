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DESPEDIDA Nathália Timberg se despede de Glória Menezes e de Laura Cardoso: "Logo estaremos juntas" Atrizes morreram em um intervalo de poucas horas

Nathalia Timberg se despediu de Laura Cardoso e de Glória Menezes após a morte das duas atrizes, ocorrida em um intervalo de poucas horas.

Em vídeos publicados nas redes sociais de seu empresário, Marcus Montenegro, a veterana de 97 anos relembrou a relação com as colegas e refletiu sobre a própria vida. "Logo estaremos juntas, eu também devo estar com a minha bagagem sendo preparada", afirmou.

Ao falar sobre Laura, Nathalia destacou a admiração que sentia pela atriz desde o início de sua própria trajetória. "Laura, você é das atrizes que eu aprendi a admirar muito cedo", declarou.

A atriz disse não saber precisar quando as duas se conheceram, mas afirmou que os encontros tiveram importância em sua vida. "Eu sei que a gente se cruzou e você veio para ficar", afirmou. Nathalia também lamentou não ter tido mais tempo de convivência com a colega.

"Gostaria de ter tido mais tempo de uma convivência maior", disse. Em seguida, afirmou que os encontros foram suficientes para deixar uma marca permanente. "O pouco que a gente se cruzou deu para você deixar raízes em mim. E elas são eternas. Elas ficam e elas vão conosco."

Homenagem a Glória Menezes

Na sequência, Nathalia falou sobre Glória Menezes e afirmou que ainda estava assimilando a morte de Laura quando recebeu a notícia da segunda perda. "Eu ando sob o impacto. Eu acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura indo te encontrar, onde quer que você esteja. Eu no impacto, parece até essas coisas de retardamento que a gente lê por aí, é mais ou menos no mesmo momento", afirmou.

Nathalia também lembrou as emoções provocadas pelo trabalho de Glória e a relação que teve com ela. "Mas, Glória, eu devo… você foi emoções muito lindas, pelos trabalhos que eu cheguei a ver, a receber, colecionar, e pela pessoa que eu conheci."

A atriz lamentou não ter convivido mais com a colega. "Eu tenho pena de uma coisa, que não tenhamos podido privar mais. Porque quem conhece você, deve sempre ficar com esse gosto de quero mais", declarou.

'Logo estaremos juntas'

Ao falar sobre as duas perdas, Nathalia refletiu sobre a passagem do tempo e sobre a própria idade. "Eu já tô com a bagagem mais ou menos preparada, eu não devo demorar por aqui não."

Ao final da homenagem, Nathalia destacou a marca deixada por Glória em sua vida. "Enquanto eu estiver, você passa a fazer parte de alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, das pessoas que cruzam conosco, mais ou menos, mas que deixam marca. Ninguém terá podido passar por você sem receber uma marca. Graças a Deus a sua ficou."

Laura Cardoso morreu na segunda-feira, 17, aos 98 anos e Glória Menezes morreu na terça-feira, 18, aos 91 anos.

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