Nathalia Valente, ex-Fazenda, anuncia gravidez com Yuri Meirelles: "Nossa mais bonita aventura"

A- A+

Nathalia Valente e Yuri Meirelles estão esperando o primeiro filho. A novidade foi anunciada pelo casal, que se conheceu no reality “A Fazenda 15”, nesta terça-feira (25).

Nas redes sociais, os influenciadores publicaram um vídeo com narração da futura mamãe para revelar a gestação. “A vida é feita de fases e, ao longo de cada uma delas, vocês estiveram comigo compartilhando momentos bons e desafiadores”, começou Nathalia.

Para finalizar, a influenciadora entregou que está esperando um bebê. “Da noite para o dia, tudo mudou e, agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura”, disse.

A relação de Nathalia e Yuri teve início dentro do programa de TV, em 2023, e em 11 de março deste ano eles ficaram noivos. Na época, a influenciadora sofreu ataques de seguidores e respondeu de forma irritada.

“Eu só vim dar um recado pra vocês que não gostaram do nosso noivado: eu quero que realmente vocês vão tomar no meio do olho do *”, disparou.

Nathalia Valente conta com 21 milhões de seguidores no TikTok, além de 5,6 milhões no Instagram. Já Yuri Meirelles ficou famoso após participar do clipe “Funk Rave”, de Anitta, em que ela simula fazer sexo oral nele.

Veja também