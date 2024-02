Natiruts anuncia fim da banda e turnê de despedida; show no Recife acontece em julho

A- A+

Após quase três décadas de reggae - em meio a pelo menos onze álbuns e uma média de cem faixas lançadas - a banda Natiruts anunciou o encerramento de carreira, ao mesmo tempo em que lançou as datas de uma turnê de despedida, a "Leve com Você", com Recife na rota do show, em julho.



Serão vinte shows País afora, para marcar a despedida da banda junto aos fãs. Os ingressos, com valores a partir de R$ 75, estarão disponíveis a partir desta terça-feira (27), no site Eventim.

A canção, de 2002, e que dá nome à turnê, foi escolhida pela banda para que os fãs 'encarem' a despedida no mesmo tom da música, com leveza e não necessariamente com tristeza.









"Estamos na fase mais plena e madura da banda e conseguimos concluir o que nos propusemos lá atrás", comenta Luís Mauricio, co-fundador do Natiruts.





"Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso. Existe uma ideia de missão cumprida e a vontade de viver a experiência da despedida próximos do nosso público", pontua Alexandre Carlo, à frente das composições do grupo.





Serviço

Turnê de despedida "Leve com Você", da banda Natiruts

Quando: 27 de julho, 21h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 75 no site Eventim, a partir desta terça-feira (27)



