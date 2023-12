A- A+

Ano Novo Natiruts comanda virada do ano no Reveillon Maracaípe; saiba mais Banda Eddie, Mojjo (DJ), Sambarrasta e Tauã Cordel também estão na programação da virada no Litoral Sul

O tradicional show da virada em Maracaípe contará com a banda Natiruts como principal atração, no próximo domingo (31). A noite contará, ainda, com a banda Eddie, DJ Mojjo, a banda Sambarrasta e ainda Tauã Cordel e Just Mike. Os ingressos já estão à venda pelo Ingresse e custam R$ 380.



Com mais de um bilhão de visualizações e 2 indicações ao Grammy Latino, o fenômeno do reggae brasileiro vai trazer para 2024 além de toda a vibe positiva, grandes sucessos dos mais de 25 anos de estrada da banda celebrados com a Tour Good Vibrations. O público do litoral de Pernambuco vai ter a oportunidade de conferir tudo isso ao vivo e com o pé na areia receber 2024.

Atrações

Ao lado da Natiruts, a Banda Eddie também está na programação do Reveillon Maracaípe. O grupo de Olinda acaba de lançar o álbum Carnaval Chanson, junto com Isaar e Karina Buhr, com uma série de releituras de frevos que são verdadeiros hinos do Carnaval pernambucano, entre eles "Frevo n1 do Recife, Batutas de São José e hinos dos blocos Ceroula, Cariri e Segurucu. Algumas dessas faixas certamente devem aparecer no setlist que dá as boas-vindas a 2024.

Além dessas duas bandas, fazem parte ainda do Reveillon Maracaípe o set do DJ Mojjo, a banda Sambarrasta e ainda Tauã Cordel e Just Mike. O evento vai funcionar no esquema open bar.

SERVIÇO

Reveillon Maracaipe - com Natiruts, Banda Eddie, Sambarrasta, Mojjo, Tauã Cordel e Just Mike

Dia 31 de dezembro, a aprtir das 22h

Litoral Sul - Praia de Maracaipe

Ingressos: R$ 380, disponíveis no Ingresse

