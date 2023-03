A- A+

Música Nattan lança sua própria label: "Desmanttelo do Nattan" Maceió, Fortaleza e Natal são os primeiros destinos do evento que promete surpreender o público

Se os shows de Nattan já são pura alegria e animação, imagina o que ele está preparando para o lançamento da sua Label “Desmanttelo do Nattan”? O novo projeto do cantor chega com a proposta de oferecer uma experiência intensa e altamente interativa, marcada por uma conexão especial e interação com o público.

Com o slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, o cantor convida o público a se jogar de corpo e alma na festa, onde ele promete mais de 5h de show, com muitas surpresas, convidados e aquela mistura gostosa de sofrência com agitação que conquistou o Brasil.

“Estamos chegando com essa festa incrível e pensada com muito carinho para os meu fãs que são muito especiais. Vamos nos divertir pra valer, com amor e loucura, do jeito que o povo gosta. Vai ser um evento lindo, cheio de novidades para surpreender o público a cada edição. Eu estou muito feliz e ansioso para a estreia” comenta Nattan.

O artista já divulgou as primeiras datas e cidades onde o evento vai passar. A estreia será no dia 29 de abril em Maceió no Parque Shopping, depois é a vez de Fortaleza, no dia 13 de maio no Colosso e, em seguida, Natal no dia 03 de junho, na Arena das Dunas.

Em breve as informações sobre a venda de ingressos serão disponibilizadas, assim como novas cidades.

Do ceará para o mundo

Com apenas 24 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta do Forró e da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 5,3 milhões de seguidores e mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com mais 54 milhões de players no Spotify; “Comunicação Falhou” (feat. Mari Fernandez), com mais 115 milhões de players no Spotify; Morena, com mais de 61 milhões de players no Spotify; “Storiezin“, com mais de 42 milhões de players no Spotify; e “Diferente dos Diferentes”, com mais de 31 milhões de players no Spotify.

Nas redes sociais, Nattan vem conquistando o público com o hit “Love Gostosinho”, um feat com Felipe Amorim, que já ultrapassa as 24 milhões de reproduções no Spotify e é um sucesso dentre os apaixonados pelas coreografias do TikTok. A música foi lançada em dezembro de 2022 e está agitando o público brasileiro.

Em 2022, gravou o DVD “O Fantástico Mundo de Nattan”, reunindo mais de 300 mil pessoas. A gravação aconteceu no aterro da praia de Iracema, famosa praia de Fortaleza.

Dentre seus lançamentos, os hits “Comunicação Falhou” e “Tem Cabaré essa noite” emplacaram o top 10 do Spotify Brasil, na posição número 7 do disputado ranking.

