celebridades Nattan se envolve em mais uma polêmica e oferece dinheiro para fã trair namorada Cantor costuma promover desafios durante shows, conhecidos como "Beijo da Discórdia"

Nesta quinta-feira (21), durante show na 35ª Festa do Folclore em Três Lagoas (MS), Nattan (ou Nattanzinho) proporcionou mais uma brincadeira no palco. Desta vez, o "Beijo da Discórdia" convidou um homem para subir ao palco e trair sua namorada em troca do valor de R$ 1 mil reais.

O cantor sertanejo é famoso por esses momentos em seus shows e os vídeos acabam sempre viralizando e gerando polêmica. O show seguiu, mas a repercussão continuou. A namorada do rapaz estava na plateia e terminou com ele na mesma noite.

O esposo de Rafa Kalimann recentemente foi criticado por um momento parecido, com um beijo entre um crinegrafista e uma pessoa com nanismo na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

