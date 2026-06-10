A- A+

Famosos Nattan quebra o silêncio sobre crise com Rafa Kalimann após polêmica na gravidez Cantor comenta desafios enfrentados ao lado da influenciadora digital após repercussão de relatos sobre solidão durante gestação de Zuza

O cantor Nattan voltou a comentar uma polêmica recente envolvendo sua relação com Rafa Kalimann, mãe de sua filha, Zuza. Na última terça-feira (9), durante o lançamento de uma nova coleção de carros, numa ação comercial em São Paulo, o artista falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo casal e garantiu que a relação segue firme apesar dos desafios, desmentindo boatos de que o casamento teria chegado ao fim. Nada disso.

"Eu acho que todas as famílias vão passar por vários buracos, várias dificuldades, né? Acho que o importante é saber bem passar por cima desses problemas. Acho que todas as famílias vão ter vários problemas. Não é o primeiro, não vai ser o último e a gente sempre vai permanecer forte e passar por cima deles", garantiu, na ocasião.

A declaração acontece cerca de um mês após a repercussão de trechos da série documental "Tempo para amar", do GNT, em que Rafa Kalimann relatou momentos delicados vividos durante a reta final da gravidez. Na produção, a influenciadora digital e ex-BBB afirmou ter se sentido abandonada pelo cantor num período marcado por crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico.

Segundo Rafa, Nattan teve dificuldade para lidar com as mudanças trazidas pela chegada da filha e chegou a se afastar emocionalmente naquele momento. A ex-BBB também relembrou episódios em que o cantor teria priorizado viagens e encontros com amigos enquanto ela enfrentava os desafios da gestação.

As declarações geraram forte repercussão nas redes sociais, com internautas criticando a postura do artista. Diante da onda de comentários negativos, Nattan se manifestou à época e pediu que o público assistisse ao documentário completo para entender o contexto da situação, em vez de se basear apenas em trechos que circulavam na internet.

Apesar da controvérsia, o cantor agora sinaliza que o episódio ficou para trás e reforça que ele e Rafa seguem unidos na criação da filha e na superação das dificuldades enfrentadas ao longo da relação.

A declaração de Nattan acontece em meio a um período de forte exposição da vida pessoal do casal. Além da repercussão causada pelos relatos de Rafa Kalimann sobre dificuldades enfrentadas durante a gravidez, os dois também precisaram lidar recentemente com rumores de separação. Na ocasião, a influenciadora negou a informação nas redes sociais e reagiu de forma contundente: "Vocês inventam qualquer mentira por like".

Veja também